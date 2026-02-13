ТСН у соціальних мережах

РФ різко змінила риторику на переговорах — МЗС України

Російська сторона продемонструвала певні зміни в риториці на переговорах з Україною і США. Російська делегація відмовилася від історичних лекцій і перейшла до обговорення прикладних питань.

Георгій Тихий

Георгій Тихий

Під час переговорів риторика росіян стала більш нейтральною, технічною і професійною. Однак позиція Кремля залишається категоричною.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий в інтерв’ю «24 Каналу».

«Приїхали люди, які говорять про конкретні технічні речі, без псевдоісторичних лекцій і відверто неадекватних заяв, які українська делегація чула, зокрема, в Стамбулі минулого року. Але проблема з Росією в іншому: одна справа — риторика, інша — реальність. А реальність така, що обстріли тривають, кількість балістичних ударів зростає, атаки по енергетиці відбуваються навіть за мінусових температур. Тому я пропоную дивитися не лише на тональність заяв, а на факти», — сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російська сторона продемонструвала певні зміни в риториці на переговорах з Україною і США, але навряд чи можна їй довіряти.

