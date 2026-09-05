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РФ розлютила Словаччину ударом по Києву: у Братиславі пішли на рішучий крок
У Братиславі відреагували на російський удар по Києву, який стався біля посольства Словаччини.
Словаччина засудила російський удар по будівлі СБУ в центрі Києві, яка розташована неподалік консульського відділу словацького посольства в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар.
За його словами, консульський відділ через безпекові ризики працює в обмеженому режимі, а під час атаки в будівлі не було людей.
«Ми рішуче засуджуємо сьогоднішню атаку російського безпілотника на будівлю Служби безпеки України, розташовану поблизу консульського відділу посольства Словаччини в Києві», — наголосив міністр.
Бланар закликав Москву утримуватися від дій, які можуть загрожувати життю та безпеці цивільних.
«Ми звертаємося до обох сторін з проханням уникати подальшої ескалації, яка посилює напруженість та не сприяє мирному врегулюванню конфлікту. Я наказав викликати посла Росії у Словацькій Республіці», — додав очільник словацького МЗС.
Атака на центр Києва - що відомо
У п’ятницю вдень Росія атакувала центр Києва. Дрон влучив у будівлю СБУ, яка розташована просто навпроти Софійського собору. Окрім того, уламки БпЛА впали неподалік Золотих воріт.
Було пошкоджено будівлю консисторії XVIII століття на території Національного заповідника «Софія Київська». Інші об’єкти пошкоджено не було.
За даними влади, внаслідок атаки у Шевченківському районі Києва було поранено 12 осіб. Зокрема, дев’ять поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.