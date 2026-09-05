РФ розлютила Словаччину ударом по Києву: у Братиславі пішли на рішучий крок

Прапор Словачини.

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Словаччина засудила російський удар по будівлі СБУ в центрі Києві, яка розташована неподалік консульського відділу словацького посольства в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар.

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За його словами, консульський відділ через безпекові ризики працює в обмеженому режимі, а під час атаки в будівлі не було людей.

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«Ми рішуче засуджуємо сьогоднішню атаку російського безпілотника на будівлю Служби безпеки України, розташовану поблизу консульського відділу посольства Словаччини в Києві», — наголосив міністр.

Бланар закликав Москву утримуватися від дій, які можуть загрожувати життю та безпеці цивільних.

«Ми звертаємося до обох сторін з проханням уникати подальшої ескалації, яка посилює напруженість та не сприяє мирному врегулюванню конфлікту. Я наказав викликати посла Росії у Словацькій Республіці», — додав очільник словацького МЗС.

Атака на центр Києва - що відомо

У п’ятницю вдень Росія атакувала центр Києва. Дрон влучив у будівлю СБУ, яка розташована просто навпроти Софійського собору. Окрім того, уламки БпЛА впали неподалік Золотих воріт.

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Було пошкоджено будівлю консисторії XVIII століття на території Національного заповідника «Софія Київська». Інші об’єкти пошкоджено не було.

За даними влади, внаслідок атаки у Шевченківському районі Києва було поранено 12 осіб. Зокрема, дев’ять поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Дата публікації 18:08, 04.09.26 Кількість переглядів 51 Удар по СБУ в центрі Києва: ТСН наживо з місця вибуху з-під Софії Київської

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