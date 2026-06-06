РФ розстріляла рятувальні судна в морському коридорі: є постраждалі

Олексій Кулеба: РФ свідомо нехтує міжнародним правом, атакувавши судна Морської пошуково-рятувальної служби / © Олексій Кулеба в Telegram

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Російські війська атакували два цивільні пошуково-рятувальні судна у Чорному морі.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, росіяни завдали ударів по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору.

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«На жаль, є постраждалі. Триває евакуація катерами Військово-Морських Сил ЗСУ», — зазначив міністр.

Кулеба нагадав, що малі берегові пошуково-рятувальні судна мають спеціальний захист відповідно до міжнародного гуманітарного права. Зокрема, стаття 27 Другої Женевської конвенції 1949 року прямо передбачає захист суден, що використовуються державою або офіційно визнаними рятувальними організаціями виключно для проведення пошуково-рятувальних операцій та надання допомоги людям на морі.

«Ця атака є черговим доказом свідомого нехтування РФ нормами міжнародного права та створення прямої загрози безпечному функціонуванню гуманітарних морських коридорів у Чорному морі», — наголосив міністр.

© Олексій Кулеба в Telegram

Нагадаємо, що російський обстріл Чорноморська спричинив витік тисяч тонн соняшникової олії в Чорне море. Утворилася масштабна пляма.

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