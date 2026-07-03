РФ скоротила масовані атаки: в ISW припустили, що готує Кремль, і попередили про нову загрозу

Атака на Київ 2 липня. / © ДСНС

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Росія різко скоротила масовані удари по Україні - частота атак БпЛА і ракетами зменшилася в червні 2026-го з незрозумілих причин. Ймовірно, цьому є пояснення, але вони — тривожні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська, ймовірно, зберігають здатність завдавати масштабних ударів безпілотниками та ракетами по Україні кілька разів на місяць, як це було в останні місяці», — йдеться у звіті.

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Аналітики зауважують, що РФ активізувала серію масштабних атак у середині січня 2026-го, коли від середини до кінця місяця здійснила обстріли щонайменше 300 безпілотниками та ракетами. Потім було шість атак у лютому; чотири — у березні; п’ять разів — у квітні; шість — у травні.

«Між січнем і травнем російські війська зазвичай завдавали від одного до трьох таких масштабних ударів приблизно протягом тижня один за одним. Потім — набагато менших ударів протягом тижня-двох. Ймовірно, частково для накопичення ударних машин, а потім відновлювали масштабні удари безпілотниками та ракетами за тією ж схемою, щоб максимізувати шкоду», — наголошують в ISW.

Однак у червні — 2 і 15 числа — загарбники завдали лише два удари БпЛА і ракетами, що складалися з понад 300 повітряних цілей. Американські фахівці зауважують: незрозуміло, чому армія Росії скоротили свої масштабні удари в червні.

«Війська РФ можуть накопичувати безпілотники, зокрема для більшої частоти масштабних ударів у пізніший час, за вибором Кремля. Особливо якщо Росія вважає, що це може ще більше виснажити українську ППО. Росіяни могли змінити схеми виробництва, наприклад, прагнучи децентралізувати виробництво „Шахед“ або переключитися на пріоритет варіантів дронів, які може бути складніше виробляти, як от безпілотники з реактивними двигунами», — зауважують в Інституті.

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Водночас, додають в ISW, вони будуть надалі спостерігати за схемами російських ударів та звітами про тактику ударів і виробництво безпілотників.

Нагадаємо, вночі проти липня російські війська здійснили масштабний ударі безпілотниками та ракетами по Україні. Ціллю був Київ, де окупанти вдарили по житлових будинках. Станом на ранок 3 липня рятувальні роботи досі тривають — під завалами знаходять загиблих. Кількість жертв зросла до 30. Втім, ймовірно, ця цифра не остаточна.

Повітряні сили повідомили, що РФ запустила 570 безпілотників та ракет. Зокрема, чотири «Циркони». Українські війська 48 ракет та 476 безпілотників, але 25 балістичних ракет та 12 дронів вразили 33 місця, а уламки впали на 18.

Дата публікації 11:23, 02.07.26 Кількість переглядів 55 Прильоти ракет просто по будинках! Київ у руїнах! ТСН наживо!

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