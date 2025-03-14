РФ спілкувалася з Віткоффом про перемир’я в маніпулятивній манері – експерт

Росіяни зробили "реверанс" у бік американців, але й не забули про свої "хотілки".

Росіяни спілкувалися з представником президента США Стівом Віткоффом щодо 30-денного перемир’я в Україні у притаманній Кремлю маніпулятивній манері.

Таку оцінку експерт-міжнародник Богдан Ференс висловив у ефірі "Київ24".

Експерт припускає, що в Росії Віткоффу намагалися донести, що президент Володимир Путін нібито не проти мирних ініціатив президента США Дональда Трампа, роблячи "реверанс" у бік Вашингтона.

"З паном Віткоффом спілкувалися у притаманній маніпулятивній манері Кремля. Вона полягає в тому, що мовляв Путін і Росія не проти мирних ініціатив Трампа, – те, що публічно було озвучено – такий реверанс у бік президента США, що він пріоретизує це питання. Але, звісно, свої "хотілки" вони (росіяни – ред.) завжди намагаються також включити відразу в ту чи іншу комунікацію – чи це формальна, чи неформальна", – висловив думку Ференс.

"І відразу з огляду на це, я думаю, також обговорюється контекст більш деталізованих питань, які подекуди ще не обговорюються в публічній площині, але є частиною процесу, який зараз триває щодо російської війни", – додав експерт.

Нагадаємо, 13 березня Віткофф провів переговори у Москві щодо війни в Україні та повернувся назад до США, щоб обговорити це із Трампом. Після зустрічі з представником президента США Путін заявив про згоду на пропозицію щодо 30-денного перемир’я, водночас сказавши, що "є нюанси".