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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
219
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РФ створює умови для відмови від будь-якої мирної угоди — ISW

Російська влада продовжує ставити умови щодо підписання мирної угоди з Україною. Це доводять заяви Пєскова та Лаврова.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У РФ хочуть перевиборів в Україні

У РФ хочуть перевиборів в Україн / © Getty Images

Запереченням легітимності українського уряду росіяни створюють умови для відмови від будь-якої майбутньої мирної угоди.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти нагадали заяви речника Кремля Дмитра Пєскова.

Зокрема, прессекретар президента РФ Володимира Путіна заявив, що «для Росії важливо точно розуміти, хто з українського уряду підпише документи, які можуть бути сформовані за результатами будь-якої майбутньої угоди між Україною та РФ».

«Коментарі Пєскова, ймовірно, є частиною давньої позиції Кремля щодо відкидання легітимності президента України Володимира Зеленського та всіх українських урядів, починаючи від 2014 року. Ця риторична кампанія є частиною зусиль, спрямованих на встановлення умов для виходу Росії з будь-яких майбутніх мирних угод в обраний нею момент», — вважають в ISW.

Крім того, ця риторика, додають експерти, є продовженням численних вимог Росії, щоб Україна погодилася на зміну керівництва.

«Будь-яка майбутня мирна угода між Росією та Україною повинна містити чітке визнання РФ легітимності українського уряду та Конституції України», — додали аналітики.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що «питання про легітимність Зеленського матиме принципове значення, коли дійде до підписання мирної угоди».

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Дата публікації
Кількість переглядів
219
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