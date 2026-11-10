РФ святкує перемогу? : WP про критичну помилку посланців Трампа перед Абу-Дабі

Вашингтон підігрує Кремлю? Чому ідея США про нову безпеку Європи стривожила союзників / © Associated Press

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Американські переговорники закликали до створення «ширшої архітектури європейської безпеки». Європейські офіційні особи та експерти побоюються, що це формулювання перегукується з тезами Кремля.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

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У виданні зауважують, що Росія вже святкує стратегічну перемогу — ще до початку нових переговорів щодо припинення війни в Україні у вівторок в Абу-Дабі — після того, як Москві вдалося переконати адміністрацію Трампа закликати до нових рамок для «ширшої європейської архітектури безпеки» як частини будь-якої мирної угоди.

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У статті попереджають, що переговорники президента Дональда Трампа на чолі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером можуть поринути у трясовину, в якій вони практично не орієнтуються.

Путін давно намагається зобразити своє повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році як необхідну відповідь на те, що, за його словами, було загрозою безпеці Росії з боку розширення НАТО на схід, а також нібито переслідування етнічних росіян, які проживають на сході України — твердження, які раніше Сполучені Штати та їхні союзники відкидали як хибні.

Таке обговорення може створити враження, що адміністрація Трампа підтримує безпідставні заяви Кремля, і ризикує поступитися вимогам Росії щодо більшого впливу на безпеку Європи.

Європейські чиновники наполягають на тому, що Росія повинна припинити війну проти України, перш ніж розглядати будь-які питання безпеки континенту.

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«У нас вже є європейська архітектура безпеки», — сказала журналістам головний європейський дипломат Кая Каллас, вказуючи на НАТО та Європейський Союз. «Проблема залишається в тому, що Росія продовжує порушувати договори, які лежать в її основі».

За словами міністра закордонних справ Франції, європейські чиновники, стурбовані тим, що США проведуть таку дискусію поза їхніми головами.

«У всіх, крім Трампа, склалося жахливе враження, що Кушнер і Віткофф не розуміють, з чим мають справу… Цілком розумно, щоб президент попросив друга виступити як спеціальний посланець… Але треба прислухатися до професіоналів. А вони цього не роблять. Будь-хто міг би їм сказати, що розмови про повоєнну європейську архітектуру безпеки — це лише кремлівський теза», — каже Деніел Фрід, колишній помічник держсекретаря у справах Європи в адміністрації Джорджа Буша.

Рішення все ж таки внести обговорення до порядку денного знаменує собою черговий зсув на користь Росії, оскільки адміністрація США відчайдушно шукає шляхи припинення війни в Україні.

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У виданні нагадують, що адміністрація Трампа намагається повернути Кремль за стіл переговорів, навіть попри те, що Москва відмовляється йти на будь-які поступки та посилює смертоносні удари по українських містах.

Чинні та колишні посадовці американських служб безпеки заявили, що побоюються, що Росія може використати брак досвіду Віткоффа та Кушнера у переговорах на високому рівні з питань глобальної безпеки, і що вони вже занадто багато поступаються, пропонуючи також перспективу ділових угод до укладення угоди про припинення вогню.

«Такий брак розуміння завжди трапляється, якщо ви доручаєте переговори бізнесменам», — сказав один із американських чиновників, який побажав залишитися анонімним для обговорення делікатних питань.

Колишні співробітники спецслужб США та європейських країн зазначили, що стратегічні угоди, укладені між Росією та Заходом після розпаду Радянського Союзу, у тому числі Основоположний акт НАТО-Росія 1997 року, вже закріплювали ці положення, доки Москва не порушила їх, вторгнувшись на території сусідніх країн — Грузії та України.

«Все це звучить чудово. Проблема в тому, що це якраз та архітектура безпеки, яку Росія і намагається зруйнувати… Цим людям (Віткоффу і Кушнеру — ред.) ще багато чого належить навчитися. Складається враження, що вони лише навчаються, що вперше відвідують курс для студентів-бакалаврів з європейської безпеки і просто ще не закінчили цей курс», — сказав колишній виконувач обов’язків старшого директора з питань Європи та Росії у Раді національної безпеки Ерік Чіарамелла.

Посадовець, знайомий з переговорами, повідомив газеті The Washington Post, що моделлю Кушнера є Рада НАТО-Росія, яка була створена після Холодної війни, але призупинена у 2014 році після вторгнення Росії в Україну та анексії Криму.

Але згадуваний вище Деніел Фрід сказав, що положення Ради НАТО-Росія більше не вважаються адекватними після того, як Москва вторглася в Україну, а потім почала проводити гібридні операції проти Європи.

«Це сумнівний початок переговорів. І в основі цього лежить необґрунтована думка, що це просто непорозуміння, і росіяни мають законні інтереси безпеки», — сказав Фрід. «У них справді є законні інтереси безпеки, але вони реалізували свої інтереси безпеки таким чином, що ніхто інший не може бути в найменшій безпеці».

Нагадаємо, тристороння зустріч Україна-США-Росія запланована в Абу-Дабі (ОАЕ) 10–11 листопада.

У РФ своєю чергою підтвердили, що безпекові гарантії стануть ключовим питанням на майбутніх переговорах між Україною, США та РФ в Абу-Дабі.

Також ми писали, хто поїхав на мирні переговори в Абу-Дабі від України.

Тим часом, у Reuters стверджують, що Україна та РФ демонструють гнучкість щодо територій.

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