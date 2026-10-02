РФ та Україна можуть піти на часткове перемир’я: хто запускає нові переговори

Україна та РФ / © ТСН.ua

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Туреччина та ООН запускають нові переговори, щоб домовитися про припинення вогню в Чорному морі й захистити експорт зерна. Зустрічі за участю швейцарських посередників планують провести на початку жовтня.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на анонімні джерела серед дипломатів.

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Туреччина та ООН готують переговори — що відомо

Зазначається, що мета перемовин — укласти взаємну угоду про безпечне судноплавство та захист портів і енергетики. Передусім ураховуватимуть інтереси країн, які найбільше потерпають від зростання цін на їжу (зокрема Єгипту та Індії), адже їхня нейтральність може допомогти знайти компроміс.

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За даними видання, дипломатичні зусилля стартували наприкінці вересня під час закритої зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН, де були присутні представники США, Європи, Туреччини, Індії та Єгипту. Потреба в безпекових гарантіях виникла через посилення атак на порти. Це, разом із поганою погодою в інших країнах, призвело до подорожчання пшениці у світі.

Попри нову хвилю переговорів, перспективи укладення угоди залишаються невизначеними. Володимир Путін раніше відхилив пропозиції щодо взаємної паузи в ударах у Чорному морі.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше заявляв про «позитивну» відповідь від президента України Володимира Зеленського стосовно відновлення чорноморського коридору. Проте українська сторона висловлює скепсис щодо реалізації цих планів у найближчі місяці.

Перемир’я в Чорному морі — останні новини

Нагадаємо, диктатор Путін заявив про відмову зупиняти обстріли цивільної та портової інфраструктури України в обмін на припинення атак по російських нафтопереробних заводах.

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Згодом у Кремлі заявили про «відкритість до діалогу» щодо Чорного моря, але визнали відсутність перемовин.

Раніше Київ вже запропонував партнерам дзеркальне припинення вогню в акваторії, однак подальший прогрес залежить від позиції Москви.

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