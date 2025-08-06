- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ тепер більше налаштована на припинення вогню: Зеленський про переговори
Зеленський прокоментував переговори у Москві Віткоффа і Путіна, висловивши сподівання, що тепер РФ буде більше схильна до миру.
Президент Володимир Зеленський заявив, що після переговорів спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа Росія, схоже, тепер більше налаштована на припинення вогню.
Про це глава держави заявив під час свого традиційного відеозвернення увечері, 6 серпня.
«Схоже, що Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обдурили в деталях ані нас, ані США», — сказав він.