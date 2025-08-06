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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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РФ тепер більше налаштована на припинення вогню: Зеленський про переговори

Зеленський прокоментував переговори у Москві Віткоффа і Путіна, висловивши сподівання, що тепер РФ буде більше схильна до миру.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © ТСН

Президент Володимир Зеленський заявив, що після переговорів спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа Росія, схоже, тепер більше налаштована на припинення вогню.

Про це глава держави заявив під час свого традиційного відеозвернення увечері, 6 серпня.

«Схоже, що Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обдурили в деталях ані нас, ані США», — сказав він.

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