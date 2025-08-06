РФ тепер більше налаштована на припинення вогню: Зеленський про переговори

Президент Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент Володимир Зеленський заявив, що після переговорів спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа Росія, схоже, тепер більше налаштована на припинення вогню.

Про це глава держави заявив під час свого традиційного відеозвернення увечері, 6 серпня.

«Схоже, що Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обдурили в деталях ані нас, ані США», — сказав він.