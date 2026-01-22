РФ тріумфує, спостерігаючи за розколом в НАТО через Гренландію - WSJ

Гренландія / © Associated Press

Ситуація навколо Гренландії турбує не лише Європу, а й всю світову спільноту. Однак Росія із задоволенням спостерігає за проблемами НАТО та європейської єдності.

Про це пише видання WSJ.

На думку журналістів, дії Трампа можуть підірвати міжнародні правила та ще більше підбадьорити Москву у війні проти України та в Східній Європі.

«Це серйозна ситуація, яка роз’єднує Північну Америку та Європу. Росія, здається, спостерігає, радіє і думає: це ж просто свято якесь», — сказав виданню колишній військовий аташе Британії в Києві та Москві Джон Форман.

Російський політолог Сергій Марков вважає, що розбіжності між США та Європою можуть стати першим сигналом для перегляду західної політики безпеки на користь Москви.

З його слів, напруженість може призвести до ослаблення НАТО, а без підтримки Європи війна в Україні може завершитися на умовах Росії.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув заяви Дональда Трампа про те, що Москва може захопити острів, якщо цього не зроблять США. Водночас він позитивно оцінив прагнення американського лідера контролювати Гренландію, порівнявши острів із анексією Криму 2014 року.

У відповідь міністр фінансів США Скотт Бессент підкреслив, що намір США контролювати Гренландію не можна порівнювати з анексією Криму. Він додав, що контроль над островом вигідний як для США, так і для Європи, і сподівається, що європейські партнери це зрозуміють.

Напередодні Дональд Трамп критично висловився про Данію за неспроможність стримати російську загрозу в Гренландії. Він зауважив, що Копенгаген ігнорував заклики НАТО протягом 20 років, тому тепер США візьмуться за це питання самостійно.