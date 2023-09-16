РФ, Туреччина та Болгарія мають свій план: дипломат США пояснив, що прикриває "зернова угода"

"Зернова" угода – є прикриттям для угоди між Туреччиною, Росією і Болгарією щодо транспортування більших обсягів російського газу.

Про це сказав ексрадник держсекретаря США Метью Брайза в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Ердоган висловив упевненість, що "зернову" угоду буде досягнуто. Він також наполягає на тому, щоб Росії дозволили експортувати або, щоб її сільськогосподарський банк був знову підключений до системи Swift. Щоб страхувалися судна, які перевозять російську сільськогосподарську продукцію через Чорне море. Насправді Росія хоче транспортувати свій аміак через трубопровід, який проходить через Україну. РФ вишукує будь-який привід, щоб спробувати послабити режим санкцій. Поки що США та союзники не погоджуються на це", - пояснив американський дипломат.

За його словами, Єврокомісія лише готується проводити слідство щодо транспортування більших обсягів російського газу через "Турецький потік".

"Зернова угода є своєрідним прикриттям для угоди між Туреччиною, Росією і Болгарією про транспортування більших обсягів російського газу дном Чорного моря через "Турецький потік", а потім через Болгарію так званим "Балканським потоком" до Сербії та Угорщини. Все це робиться дуже тихо і з порушенням законодавства ЄС", - заначив Брайза.

Робота "зернового коридору"

Росія оголосила про припинення дії "зернової" угоди 17 липня 2023 року.

Вже 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії "зернової угоди".

Станом на 16 вересня 2023 року з України вийшло вже п'яте судно з агропродукцією та металом після того, як Росія розірвала "зернову угоду".

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков також повідомив, що до порту України йдуть перші цивільні судна, які скористалися тимчасовим коридором у Чорному морі.

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