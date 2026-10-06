Володимир Путін. / © Associated Press

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Зранку 5 вересня російський дрон атакував поблизу кордону з Молдовою — по поприкордонному переходу. Під час удару поранення отримав молдаванин.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські фахівці зауважують, що це перше підтверджене поранення громадянина Молдови внаслідок дії російських безпілотників.

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Прикордонна поліція Молдови повідомила, що дрон РФ вдарив поблизу прикордонного переходу Паланка-Маяки-Удобне. Через «приліт» пошкоджено пасажирський автобус. Було поранено співробітника молдавського прикордонного патруля.

«Незрозуміло, чи безпілотник вдарив по території України, чи Молдови, але геолокаційні зображення вказують на те, що безпілотник рикошетом впав на територію Молдови», — йдеться у звіті.

В ISW зауважують, що РФ останніми тижнями не лише частіше атакує прикордонні переходи України з Молдовою, Румунією і Польщею, а й порушує повітряний простір цих держав.

Зокрема, повітряний простір Молдови щонайменше 20 разів — від лютого 2022-го до липня 2026-го, а також десять разів від серпня цього року. Окрім того, п’ять БпЛА, серед яких баражувальні боєприпаси «Бандероль», розбилися в країні зранку 3 жовтня.

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«Росія, ймовірно, має намір завдати цим ударам та вторгненням ударів, щоб залякати НАТО та змусити його відмовитися від підтримки України, а також нормалізувати порушення повітряного простору, посиливши їхню частоту», — підсумували американські аналітики.

Атака на КПП. Мапа ISW. / © Інститут вивчення війни (ISW)

Атака на Молдову — останні новини

Зранку 3 жовтня одразу у чотирьох районах виявили уламки безпілотників. Перед цим жителі повідомляли про вибухи у Каушанському, Штефан-Водському, Хинчештському та Аненій-Нойському районах країни.

Також 30 жовтня до Молдови залетів і вибухнув дрон. Він згодом впав за межами села Гирбовець. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Окрім того, зранку 24 вересня повітряний простір сусідньої Молдови щонайменше чотири рази порушили безпілотники. Пролунали сильні вибухи, після яких виявили уламки двох дронів — «Гербери» з камерами.

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