РФ "відкопала" Януковича: колишній президент-втікач здивував заявою

"Свіжий" Янукович

Російські пропагандистські ЗМІ неочікувано «відкопали» колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Відео звернення зрадника поширили у Мережі.

Янукович здивував українців, заявививши, що нібито працював над зближенням України з ЄС і «ставив завдання вступу України до ЄС». Водночас, він поскаржився, що «європейці поводилися некоректно» і «проявляли високомірність.

Також Янукович заявив, що був «категоричним противником вступу України в НАТО» і додав, що членство в Альянсі призвели би до «громадянської війни».

Для чого Кремль «вкинув» в інформаційний простір заяву втікача, який давно не має ніякого щонайменшого авторитету серед українців, навіть серед своїх земляків на окупованому Донбасі, наразі невідомо.

Зауважимо, що про Віктора Януковича вже давненько не було нічого чути. Лише недавно російські ліберальні ЗМІ дізналися, що втікач збудував собі «нове Межигір’я» у російському Сочі і живе там з коханкою Любов’ю Полежай на гроші, які накрав, коли був на посаді президента.