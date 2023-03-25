РФ відмовилася від наступу і зосереджується на мобілізації 400 тисяч солдат – ЗМІ

Кремль побоюється, що нова мобілізація буде політично непопулярною, тому відмовляється від планів наступу.

Росія зосередиться на притупленні нового наступу сил Києва, який, як очікується, розпочнеться незабаром, - пише Bloomberg.

Налаштовуючись на тривалу боротьбу, Кремль прагне залучити до 400 тисяч солдатів-контрактників цього року, щоб поповнити свої лави, за словами людей, знайомих із плануванням, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити питання, які не є публічними.

Амбіційна кампанія з вербування дозволить Кремлю уникнути чергової примусової мобілізації резервістів, оскільки він нарощує кампанію з переобрання президента Володимира Путіна пізніше цього року, кажуть джерела. Призов минулої осені похитнув громадську довіру та спровокував втечу з країни мільйона росіян.

Попри поле бою та політичні виклики, Путін дав зрозуміти, що він впевнений, що Росія зможе пережити прихильників України в США та Європі, зробивши ставку на те, що якщо його сили зможуть запобігти новому прориву українських військ у найближчі місяці, підтримка Києва буде слабшати.

У той час як багато хто в уряді та кремлівській еліті сумніваються, чи зможе Росія коли-небудь перемогти, жорсткі співробітники служб безпеки віддані продовженню боротьби, яку вони вважають екзистенційною.

За словами українських і західних офіційних осіб, майже всі з 300 000 військових, мобілізованих восени, зараз знаходяться на полі бою, але Росії не вдалося взяти жодного великого міста за останні місяці.

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Нагадаємо, що, за словами військового експерта Олега Жданова, росіянам розсилають повістки нібито для уточнення облікових даних. Людина приходить до військкомату і з нею починається роз’яснювальна робота.

Додамо, що восени 2022 року президент РФ Путін заявив про завершення мобілізації в РФ, але окремий указ про це він не підписував. Російський військовий комісар розповідав, що мобілізацію в Росії не закінчено, а нібито призупинено.

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