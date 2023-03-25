РФ відмовилася від наступу і зосереджується на мобілізації 400 тисяч солдат – ЗМІ

Кремль побоюється, що нова мобілізація буде політично непопулярною, тому відмовляється від планів наступу.
Росія зосередиться на притупленні нового наступу сил Києва, який, як очікується, розпочнеться незабаром, - пише Bloomberg.
Налаштовуючись на тривалу боротьбу, Кремль прагне залучити до 400 тисяч солдатів-контрактників цього року, щоб поповнити свої лави, за словами людей, знайомих із плануванням, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити питання, які не є публічними.
Амбіційна кампанія з вербування дозволить Кремлю уникнути чергової примусової мобілізації резервістів, оскільки він нарощує кампанію з переобрання президента Володимира Путіна пізніше цього року, кажуть джерела. Призов минулої осені похитнув громадську довіру та спровокував втечу з країни мільйона росіян.
Попри поле бою та політичні виклики, Путін дав зрозуміти, що він впевнений, що Росія зможе пережити прихильників України в США та Європі, зробивши ставку на те, що якщо його сили зможуть запобігти новому прориву українських військ у найближчі місяці, підтримка Києва буде слабшати.
У той час як багато хто в уряді та кремлівській еліті сумніваються, чи зможе Росія коли-небудь перемогти, жорсткі співробітники служб безпеки віддані продовженню боротьби, яку вони вважають екзистенційною.
За словами українських і західних офіційних осіб, майже всі з 300 000 військових, мобілізованих восени, зараз знаходяться на полі бою, але Росії не вдалося взяти жодного великого міста за останні місяці.
Нагадаємо, що, за словами військового експерта Олега Жданова, росіянам розсилають повістки нібито для уточнення облікових даних. Людина приходить до військкомату і з нею починається роз’яснювальна робота.
Додамо, що восени 2022 року президент РФ Путін заявив про завершення мобілізації в РФ, але окремий указ про це він не підписував. Російський військовий комісар розповідав, що мобілізацію в Росії не закінчено, а нібито призупинено.
Читайте також: