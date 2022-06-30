РФ відмовилася від спроб розбудувати більше довіри та партнерства - Столтенберг

Війна Росії проти України є наслідком тривалої тенденції у поведінці Кремля.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, - пише Укрінформ.

«НАТО прагнуло кращих відносин з Росією упродовж десятиліть, ми позначили її як стратегічного партнера у попередній Стратегічній концепції. Росія відмовилася від цих спроб розбудувати більше довіри та партнерства, використала військову силу проти Грузії у 2008 році, анексувала Крим у 2014 році та використала сили на сході України, на Донбасі, також з 2014 року. Тож ця війна розпочалася не у лютому 2022 року. Війна проти України розпочалася у 2014 році. У лютому ми бачили ескалацію війни, яка продовжувалася вже тривалий час», - зауважив Столтенберг.

Тому для союзників по Альянсу було неможливим продовжувати будь-яке партнерство з Росією. Відносини НАТО з Росією, за його словами, наразі знаходяться у найнижчій точці з часів «холодної війни».

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«Без сумніву, відповідальність за це лежить на Росії. Ми, країни, що є близькими за переконаннями, включаючи союзників та партнерів, що брали участь у сьогоднішній зустрічі, не можемо бути наївними, коли йдеться про Росію. Президент Путін намагається встановити свого роду сфери інтересів та контролювати сусідні країни. Ми маємо підтримати партнерів, що знаходяться під атакою Росії, і водночас убезпечити від військових ризиків будь-які країни НАТО. Саме тому ми збільшили нашу військову присутність на сході Альянсу», - резюмував Генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, розвідка США назвала три можливі сценарії розвитку війни.

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