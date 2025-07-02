РФ відновила постачання військових товарів: NYT про відсутність нових санкцій США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Від моменту повернення президента Трампа на посаду в січні, Сполучені Штати не запровадили жодних нових санкцій проти Росії. У деяких випадках адміністрація послабила обмеження. А без нових існуючі заходи втрачають свою силу.

Про це йдеться у статті The New York Times.

За інформацією видання, нові фіктивні компанії отримали можливість спрямовувати кошти та критично важливі компоненти до Росії, включаючи комп’ютерні чіпи та військове обладнання, які в іншому випадку були б відрізані від Кремля.

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Трамп не хоче мати жодних важелів впливу на Путіна

«Підхід Трампа до економічного державного управління полягає в тому, щоб чинити тиск, отримувати важелі впливу та намагатися досягти найкращої можливої ​​угоди. З якоїсь причини, у випадку з Росією, він не хоче мати жодних важелів впливу на Путіна», — сказав Едвард Фішман, старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету.

Санкції проти РФ під час адміністрації Байдена і зараз

Адміністрація Байдена в середньому запроваджувала понад 170 нових санкцій на місяць проти організацій, пов’язаних з Росією, з 2022 по 2024 рік. Серед цілей були виробництво нафти та зброї, закупівля технологій та банківська справа.

Загалом адміністрація Байдена запровадила понад 6200 блокувань щодо фізичних осіб, компаній, суден та літаків, пов’язаних з Росією. Згідно з аналізом даних Міністерства фінансів, проведеним газетою Times, в останні тижні перебування Байдена на посаді Сполучені Штати ще більше посилили тиск, випустивши майже втричі більше, ніж у середньому за місяць.

Як китайські компанії уникають санкцій

New York Times наголошує, що наслідки цього тиску вже починають зникати. Огляд торгових записів, онлайн-списків та корпоративних документів, проведений газетою Times, виявив понад 130 компаній у материковому Китаї та Гонконзі, які рекламують негайний продаж обмежених комп’ютерних чіпів до Росії. Жодна з цих компаній не перебуває під санкціями.

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Одна з цих фірм, HK GST Limited, рекламує чіпи, необхідні для російських крилатих ракет, зокрема Х-101, яка нещодавно була використана під час удару по Києву, в результаті якого загинули 10 мирних жителів. Фірма була зареєстрована в Гонконзі дев’ять місяців тому, а її веб-сайт було створено в лютому.

Аналіз даних хостингу веб-сайтів пов’язує компанію з мережею з чотирьох аналогічних дистриб’юторів електроніки, включаючи сінгапурську ChipsX та Carbon Fiber Global, виробника високопродуктивних деталей для безпілотників, що базується в Китаї. Усі ці компанії були створені протягом останніх трьох років.

Різка зміна санкціонування Сполучених Штатів підкреслює невтручання Трампа у справи Росії, навіть попри ескалацію бойових дій

Відмова від тарифів вразила експертів, особливо враховуючи те, що Трамп вихвалявся здатністю імпортних податків залучити країни до переговорів. За словами Фішмана, він використовував тарифи не лише як торговельний інструмент, а й як «форму санкцій».

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Роль ЄС

Відступ Америки дозволив Європейському Союзу взяти на себе ініціативу щодо запровадження санкцій проти Росії.

Згідно з аналізом Times, обмеження ЄС досі були загалом набагато менш комплексними, особливо коли йдеться про компанії та осіб за межами Росії, які допомагають Москві обходити санкції. Ці так звані мережі третіх країн є важливими каналами зв’язку для Кремля, щоб підтримувати свої ланцюги поставок воєнного часу.

Кількість санкцій, запроваджених Сполученими Штатами на сьогодні, перевищує кількість санкцій Європейського Союзу більш ніж у два рази. Але, за словами експертів, ситуація починає змінюватися.

У минулому Сполучені Штати очолювали ці зусилля з геополітичних міркувань. «Але це кардинально змінилося. Європа взяла на себе цю роль», — сказав Максиміліан Гесс, науковий співробітник Програми Євразії Інституту досліджень зовнішньої політики.

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Чи зможе Конгрес сказати своє слово

Однак члени Конгресу почали наполягати на законодавчих зусиллях, спрямованих проти Росії.

Новий законопроект, спільно запропонований сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, передбачає запровадження нових масштабних обмежень. Законодавство включає 500-відсотковий тариф для будь-якої країни, яка продовжує купувати російську енергоносії, включаючи Китай та Індію.

Законопроект має широку двопартійну підтримку, хоча його критики стверджують, що він може перевернути світову торгівлю та заманити в пастку союзників у Європі.

Раніше повідомлялося, що США призупиняють військову допомогу Україні.

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У Зеленського прокоментували цю інформацію.