РФ відріжуть від міжнародних фінансових ринків і позбавлять доступу до експортних товарів Заходу у разі вторгнення в Україну — Єврокомісія

РФ відріжуть від міжнародних фінансових ринків і позбавлять доступу до експортних товарів Заходу у разі вторгнення в Україну — Єврокомісія

У ЄК знайшли слабке місце Росії.

РФ відріжуть від міжнародних фінансових ринків та позбавлять доступу до основних експортних товарів Заходу, якщо вона нападе на Україну.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, — повідомляє ARD.

"Росію в принципі було б відрізано від міжнародних фінансових ринків", — сказала фон дер Ляйєн.

У разі ескалації ситуації будуть запроваджені також санкції на експорт до Росії "терміново необхідні їй для модернізації та диверсифікації своєї економіки всіх товарів, які ми виробляємо, і де ми домінуємо на глобальному рівні, і тому їм немає заміни".

Слабким місцем Росії є її залежність від експорту викопного палива. Вуглеводні становлять дві третини російського експорту, що є джерелом половини бюджету країни. Також ці сектори економіки Росії потребують модернізації, а це стало б неможливим у разі запровадження подальших санкцій.

При цьому санкції не вводитимуться доти, доки не відбудеться будь-яке вторгнення.

Водночас вона заявила, що оскільки "перехід до санкцій є масштабним і серйозним", необхідно дати Росії "шанс повернутися до дипломатії і за стіл переговорів".

"Це вікно все ще відчинене", — резюмувала голова Єврокомісії.

Читайте також:

Велика Британія ухвалила закон про посилення санкцій проти Росії | Новини світу