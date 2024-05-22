РФ вирішила змінити кордони в Балтійському морі: Естонія закликала НАТО "прокидатися"

НАТО варто "прокидатися" і довести спроможність адекватно реагувати на загрози. Зокрема, після заяв РФ про зміну кордони в Балтійському морі.

Про це заявив у Мережі Х очільник комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон.

З його слів, проєкт документа про бажання РФ змінити кордони, про який повідомило Moscow Times, свідчить про те, що такими кроками Москва випробовує готовність Альянс захищатися.

"Досі він (Путін) отримував сигнал, що НАТО не насмілюється сваритися з Росією, як допомога Україні "впівсили" та обмеження на застосування західної зброї, "закривання очей" на залітання російських ракет й дронів, масштабне заглушування сигналу GPS, створення проблем для життєво важливої інфраструктури. Навіть посли країн НАТО не наважуються на спільний візит до Києва, щоб це не виглядало, ніби НАТО у стані війни з Росією", - наголосив Міхкельсон.

Своєю чергою, в Москві розглядають свою кампанію в Україні як частину битви за руйнацію визначеного Заходом світового порядку. Складова цієї стратегічної мети, вважає естонський політик, - підірвати авторитет НАТО.

"Вже час союзниками у НАТО прокинутися і визначитися, якими симетричними або асиметричними кроками відповідати Росії. Інакше ми побачимо з боку Росії нові провокації, які врешті можуть призвести до безпосереднього збройного конфлікту", – заявив Міхкельсон.

Матеріал Moscow Times

Ресурс з посиланням на проєкт постанови уряду повідомив, що Міноборони РФ підготувало документ, у якому РФ прагне оголосити частину акваторії на сході Фінської затоки й поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області своїми внутрішніми морськими водами.

Автори проєкту, заявили, мовляв, теперішні кордони, встановлені постановою Радміну СРСР від 1985 року, "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці".

Реакція країн

На плани Кремля вже відреагували Литва, Латвія та Фінляндія. Зокрема, очільник литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Вільнюс розцінює такі заяви як свідому, цілеспрямовану, ескалаційну провокацію, спрямовану на залякування сусідніх країн та їхніх суспільств.

Тим часом у Фінляндії заявили, що уточнюють всі деталі. У Латвії кажуть, що підтримують зв'язок з колегами з країн на Балтійському морі.

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