РФ вимагала "неприпустимі речі": в МЗС прокоментували результати перемовин у Стамбулі

Речник МЗС України Георгій Тихий / © Укрінформ

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Під час прямих переговорів між Україною та РФ, які відбулись у Стамбулі у п’ятницю, 16 травня, російська делегація озвучила низку неприпустимих вимог для припинення вогню та закінчення війни.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу 16 травня.

«У нас багатий досвід переговорів з росіянами від 2014 року. Повірте, досвіду у нас багато. Українська делегація знає, як поводитися в таких ситуаціях, як впоратися з усіма тими речами, які ми можемо почути від російської сторони. Українська делегація чудово впоралася, спокійно з усім цим, і наша позиція залишається незмінною», — наголосив Тихий.

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Він додав, що пролунала низка вимог, які Україна вважає неприйнятними. Тому українська делегація витримувала спокійний тон та ефективно захищала свою позицію.

Водночас речник не розкрив подробиць, чого саме вимагали росіяни, та не розповів про детальний зміст переговорів.

«Я не можу розкривати зміст, це некоректно», — наголосив Георгій Тихий.

Нагадаємо, за інформацією The Economist, під час перемовин у Стамбулі делегація РФ погрожувала захопити нові області України та висувала власні цинічні умови.

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