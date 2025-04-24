РФ висуває умови миру, на які ніхто не може піти: Коваленко пояснив мету ворога

Речник президента Росії Дмитро Пєсков та глава держави Володимир Путін / © Getty Images

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На сьогодні Росія свідомо висуває такі умови мирного врегулювання війни проти України, на які ніхто не може піти. Зокрема, це вихід українських військ із чотирьох областей.

Про це керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко розповів у ефірі телеканалу «Ми — Україна».

Коваленко зазначив, що росіяни своїми вимогами зривають мирні зусилля президента США Дональда Трампа і намагаються звинуватити в цьому Україну.

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«Росія зараз висуває в цьому треку умови, на які свідомо ніхто не може піти. Там про необхідність вивести війська з чотирьох областей, про які каже Пєсков. Вони знають, що Україна на це не піде. І таким чином вони намагаються зірвати мирні зусилля президента США Дональда Трампа», — розповів керівник ЦПД.

Він також пояснив мету ворога.

«А все для чого? Тому що Росія запланувала літню воєнну кампанію, вона підтягнула резерви в техніці, в людях і підготувала наступальні дії на фронті на низці ділянок. І вже на низці ділянок вони посилили свої штурмові дії», — повідомив Коваленко.

Він акцентував, що від самого початку Росія демонструвала, що не хоче миру, але намагалася звинуватити в цьому Україну.

«Хоча саме Росія не припиняє вогонь. Україна давно вже погодилася на всеосяжне припинення вогню, на пропозицію США. Росія досі на це не погоджується, не хоче припиняти вогонь і б’є по цивільних. Винуватець війни — виключно один і це Москва. Вони намагаються створити ілюзію, що хтось інший не хоче завершити цю війну», — висловився керівник ЦПД.

Нагадаємо, 23 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для завершення війни Україна повинна вивести свої війська з чотирьох областей, які Кремль незаконно вписав у свою Конституцію. Це Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області.