"РФ й далі відчуватиме безкарність": Зеленський закликав Захід надати Україні системи ППО

За його словами, підтримка України зброєю, снарядами, фінансами має вирішальне значення для миру у Європі.
Якраз під час перебування президентки Єврокомісії в Україні російська армія завдала нового ракетного удару по Кривому Рогу і Кіровоградщині.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення пізно ввечері, 15 вересня.
"В обох випадках – по гідротехнічних спорудах. Мета цих ударів абсолютно зрозуміла. Це удари саме по людях, по нормальності життя в Україні. Держава-терорист намагається показати, ніби вона може компенсувати такими ударами боягузтво й бездарність її військових, провал її намагань уникнути санкцій та економічної ізоляції", – зазначив глава держави.
На думку президента, у відповідь Україна має показати, що на кожен прояв російського терору буде незмінно жорстка й принципова реакція. Саме тому потрібен восьмий санкційний пакет ЄС.
"Ми про це говорили з пані Урсулою. Потрібне й принципове рішення США щодо держави-терориста, юридичне визнання цього статусу, і ми це, до речі, обговорювали нещодавно під час візиту в Київ держсекретаря США Ентоні Блінкена. Обговорюємо це питання й під час контактів з конгресменами", – зазначив Зеленський.
Також він наголосив на важливості надання Україні систем протиповітряної оборони. Президент підтвердив, що вже ж домовленості з певними країнами, а українські дипломати працюють з іншими.
"Хочу підкреслити, що без надання нам достатньої кількості достатньо ефективних систем ППО, які захистять українське небо, Росія й далі відчуватиме безкарність і провокуватиме нові локальні та глобальні кризи. Тож захист України від російських ракет – це справді базовий елемент глобальної безпеки, – пояснив глава держави.
За його словами, підтримка України зброєю, снарядами, фінансами має вирішальне значення для миру у Європі.
"Що якіснішу підтримку ми маємо, то швидше закінчиться ця війна. Говорив про це з представниками провідних аналітичних центрів Польщі, Британії, Франції та США, які прибули в Київ. Реальний захист свободи та наших спільних цінностей вільного світу можливий зараз лише як наслідок перемоги України в цій війні", – підсумував Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський похвалив МАГАТЕ за ухвалену резолюцію з вимогою до РФ негайно вивести свої війська із ЗАЕС.
Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області всю минулу ніч боролися з наслідками російського ракетного удару. Там "приборкували" воду, яка розлилася після атаки по гідротехнічних спорудах міста. 15 вересня вдень під час повітряної тривоги у місті знову пролунали вибухи
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