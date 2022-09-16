"РФ й далі відчуватиме безкарність": Зеленський закликав Захід надати Україні системи ППО

За його словами, підтримка України зброєю, снарядами, фінансами має вирішальне значення для миру у Європі.

Якраз під час перебування президентки Єврокомісії в Україні російська армія завдала нового ракетного удару по Кривому Рогу і Кіровоградщині.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення пізно ввечері, 15 вересня.

"В обох випадках – по гідротехнічних спорудах. Мета цих ударів абсолютно зрозуміла. Це удари саме по людях, по нормальності життя в Україні. Держава-терорист намагається показати, ніби вона може компенсувати такими ударами боягузтво й бездарність її військових, провал її намагань уникнути санкцій та економічної ізоляції", – зазначив глава держави.

На думку президента, у відповідь Україна має показати, що на кожен прояв російського терору буде незмінно жорстка й принципова реакція. Саме тому потрібен восьмий санкційний пакет ЄС.

"Ми про це говорили з пані Урсулою. Потрібне й принципове рішення США щодо держави-терориста, юридичне визнання цього статусу, і ми це, до речі, обговорювали нещодавно під час візиту в Київ держсекретаря США Ентоні Блінкена. Обговорюємо це питання й під час контактів з конгресменами", – зазначив Зеленський.

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Також він наголосив на важливості надання Україні систем протиповітряної оборони. Президент підтвердив, що вже ж домовленості з певними країнами, а українські дипломати працюють з іншими.

"Хочу підкреслити, що без надання нам достатньої кількості достатньо ефективних систем ППО, які захистять українське небо, Росія й далі відчуватиме безкарність і провокуватиме нові локальні та глобальні кризи. Тож захист України від російських ракет – це справді базовий елемент глобальної безпеки, – пояснив глава держави.

За його словами, підтримка України зброєю, снарядами, фінансами має вирішальне значення для миру у Європі.

"Що якіснішу підтримку ми маємо, то швидше закінчиться ця війна. Говорив про це з представниками провідних аналітичних центрів Польщі, Британії, Франції та США, які прибули в Київ. Реальний захист свободи та наших спільних цінностей вільного світу можливий зараз лише як наслідок перемоги України в цій війні", – підсумував Зеленський.