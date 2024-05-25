РФ захотіла змінити кордони в Балтійському морі: Німеччина гнівно відреагувала

Намір Кремля змінити морські кордони в Балтійському морі з Естонією, Фінляндією та Литвою - це "підпалювання кордонів Євросоюзу".

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у соцмережі Х.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч із нашими друзями в Естонії, Фінляндії та Литві та не сприймаємо таку агресивну поведінку", - наголосила Бербок.

За словами дипломатки, Берлін солідарний з партнерами і союзниками щодо намірів РФ у водах Балтійського моря. Вона каже, що у Німеччині не сприймають таку агресивну поведінку Москви.

Заява РФ

Moscow Times повідомив, що російське Міноборони підготувало документ про те, що прагне оголосити частину акваторії на сході Фінської затоки й поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області своїми внутрішніми морськими водами.

Автори проєкту заявили, нібито теперішні кордони, встановлені постановою Радміну СРСР від 1985 року, "не повною мірою відповідають сучасній географічній ситуації".

Втім, згодом з сайту уряду РФ зник проєкт про зміну морських кордонів із країнами Балтії.

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