- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ заявила про переговори з Україною в Білорусі: обговорювали долю полонених
Російська омбудсменка Тетяна Москалькова повідомила начебто про зустріч із представником Офісу українського Уповноваженого з прав людини на території Білорусі. В центрі уваги були питання військовополонених, проте українська сторона поки офіційно не підтвердила цю інформацію.
Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила, що начебто провела переговори з представником Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. За її словами, зустріч нібито відбулася в Білорусі за посередництва білоруської сторони.
Про це Москалькова написала в Telegram
Москалькова уточнила, що сторони, мовляв, обговорювали питання, пов’язані з долями військовополонених: можливість возз’єднання сімей, відвідування полонених, організацію передач посилок, а також налагодження обміну листами між бійцями та їхніми близькими.
Водночас жодних деталей про результати переговорів російська омбудсменка не надала. Українська сторона наразі утримується від офіційних коментарів.
Ця заява пролунала після масштабного обміну полоненими на День Незалежності України, внаслідок якого додому повернулися десятки захисників, серед них журналіст Дмитро Хилюк, колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко тощо.