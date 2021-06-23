РФ закликала США і НАТО відмовитися від навчань Sea Breeze-2021: що сталося

Шостий флот американських ВМС візьме участь в навчаннях "Sea Breeze-2021", які США проведуть спільно з Україною

Посольство Росії в Вашингтоні закликав США і їх союзників по НАТО відмовитися від проведення спільно з Україною військових навчань у Чорному морі.

Про це вона написала в Twitter.

"Масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні. Підвищують ризики ненавмисних інцидентів. Заохочують мілітаристські настрої в Києві", — йдеться в повідомленні.

"Настійно закликаємо США і їх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій на Чорному морі", — зазначають у посольстві.

Раніше Держдепартамент США повідомив про те, що шостий флот американських ВМС візьме участь в навчаннях "Sea Breeze-2 021", які США проведе спільно з Україною в Чорному морі.

Всього в навчаннях, які будуть проходити в акваторії Чорного моря, візьмуть участь військові підрозділи збройних сил з 32 країни світу. Учасниками навчань стануть 5000 військових.

Зокрема, в Sea Breeze-2 021 буде залучено 32 кораблі, 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу. До навчань приєднається також Шостий флот ВМС США, який прибуде з місця своєї постійної дислокації в Середземному морі.

Нагадаємо, що російські військові вважають, що в Україні доставляють сучасне озброєння під прикриттям військових навчань Sea Breeze. Таку думку висловив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

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