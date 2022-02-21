РФ заявила про "знищення українських диверсантів": Кулеба вимагає "негайно зупинити фабрику фейків"

Кулеба категорично спростовує дезінформацію РФ про нібито напад України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію Росії, яка заявила про буцімто спробу порушення кордону українською "диверсійно-розвідувальною групою". Голова МЗС вимагає від Москви негайно припинити фабрику фейків.

Про це він написав у своєму Twitter.

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"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна: не нападала на Донецьк, Луганськ; не надсилала диверсантів чи "БТРи" через кордон; не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні; не вчиняла диверсій", - наголосив Кулеба і додав, що "Україна і не планує подібних дій".

Крім того, він заявив, що "вимагає від РФ негайно зупинити фабрику фейків".

Нагадаємо, у Міноборони Росії 21 лютого звинуватили Київ в тому, що нібито наша країна намагалася порушити кордон з РФ. У Москві стверджують, що, мовляв, кордон перетнули солдати та бронетехніка.

Слід зазначити, що українська влада неодноразово наголошувала на тому, що має намір повернути незаконно окуповані Росією території лише політико-дипломатичним шляхом, без застосування сили.

Своєю чергою, міністр оборони Олексій Резніков розповів, як окупанти створили "картинку", щоб показати примусове вивезення людей із тимчасово окупованих територій. Насправді, за інформацією української сторони, автобуси, які курсували для вивезення громадян до РФ, були напівпорожніми.

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