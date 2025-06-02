РФ "злила" повний текст свого "меморандуму": що вимагає Кремль від України

Російські так звані ЗМІ опублікували повну версію «меморандуму» Кремля, де викладені умови для припинення вогню. / © Associated Press

Реклама

Російські пропагандисти «злили» до Мережі текст так званого «меморандуму» від РФ на переговорах у Стамбулі, де містяться ультимативні вимоги до України.

Що вимагає Росія і навіщо «злила» цей документ, з’ясовував ТСН.ua.

Припинення вогню

Окупанти «пропонують» два варіанти припинення вогню.

Реклама

Перший варіант припинення вогню: повне виведення ЗСУ з Росії, а також усієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це має бути здійснене за 30 днів припинення вогню.

Другий варіант припинення вогню:

заборона на передислокацію ЗСУ,

заборона мобілізації в Україні,

демобілізація та скасуванням воєнного стану,

припинення постачання військової допомоги Україні від союзників,

заборона на присутність військових третіх країн в Україні,

зобов’язання не здійснювати операції на території РФ

амністія державним зрадникам та колаборантам, що працювали на користь РФ.

Загарбницький «апетит» Кремля

Москва продовжує стояти на своєю — українські війська мають повністю залишити всю територію Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, які РФ «вписала» у свою конституцію.

Крім того, Кремь вимагає:

Реклама

Нейтралітет України, що передбачає її відмову від вступу до військових союзів та коаліцій.

Пряма заборона на прийом, транзит та розміщення ядерної зброї в Україні.

Встановлення граничної чисельності ЗСУ, озброєнь та військової техніки. Особливо цинічна вимога про розпуск так званих українських «націоналістичних формувань» у складі ЗСУ та Нацгвардії. Про які саме «формування» йдеться, документі не сказано.

Вибори в Україні

Одним з пунктів є вимога, що Україна має оголосити вибори президента та парламенту, які повинні відбутися не пізніше, ніж через 100 днів після скасування воєнного стану. І уже після виборів — підписання мирної угоди з Росією.

Відмова від санкцій і репарацій

РФ вимагає, щоб українці забули про репарації, які росіяни мали б заплатити за зруйновані міста і села, а також як компенсацію за відібрані життя.

Москва хоче зняття всіх чинних санкцій України щодо РФ та відмова від нових. Також вимагається «поетапне відновлення дипломатичних та економічних відносин, включаючи транзит газу».

Два стовпа «руского міра» в Україні — мова і церква

У «меморандумі» РФ не забула згадати, що вимагає з"абезпечення повноти прав, свобод та інтересів російськомовних». Вимагає надати російській мові статусу офіційної.

Реклама

Кремль також хоче вчити українців, які герої є правильні, а які — ні. Тому включила пункт про «заборону героїзації та пропаганди нацизму та неонацизму». В перекладі на людську мову це означає, що РФ вимагає, аби українці забули своїх героїв — діячів ОУН-УПА, яких Москва безпідставно називає «нацистами».

Крім того вимагається «зняття всіх обмежень з УПЦ» (Московського патріархату).

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що у «меморандумі» РФ вкотре повторила свої ультиматуми, але зізнався, що поки не бачив російського меморандуму особисто.

Раніше ТСН.ua зібрав підсумки переговорів у Стамбулі.

Реклама