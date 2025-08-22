РФ знову ставить ультиматуми: в Москві висловилися про гарантії безпеки для України

Кремль. / © Associated Press

У Росії зробили скептичну заяву про гарантії безпеки для України, які зараз активно обговорюють на Заході, та кажуть, мовляв, вони не часі.

Про це заявив постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов, повідомляє Sky News.

Російський чиновник заявив, мовляв, “Захід ставить віз попереду коня” щодо спроб припинити війну в Україні. З його слів, обговорення можливих гарантій безпеки для України “носять досить метушливий, нервовий та шалений характер”.

“Це тому, що західні чиновники та аналітики не мають чіткого бачення того, про що йдеться і для чого це потрібно. Вони ставлять віз попереду коня”, - нахабно заявив він.

Натомість, висловився Ульянова, “потрібно розробити основні параметри врегулювання”, перш ніж надавати гарантії безпеки.

Своєю чергою, кореспондент видання Айвор Беннетт називає останні коментарі Кремля як “підливання холодної води” на оптимізм, отриманий після саміту у Вашингтоні.

Як повідомлялося, на Заході готують гарантії безпеки для України. Вони, зокрема, мають запобігти нападу Росії в майбутньому. Втім, наразі чітких деталей немає. Проте Україна, Велика Британія і західні союзники заявляють, що деталі післявоєнної угоди про безпеку будуть остаточно узгоджені вже протягом найближчих днів.

Тим часом очільник МЗС Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що нібито Москва погодилася, щоб безпеку України гарантували “на рівній основі” Китай, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція. Він також наголосив, що Москва згодна з тим, що гарантії безпеки України мала б забезпечувати й сама Росія. Мовляв, серйозно обговорювати це питання без РФ — це “шлях у нікуди”.