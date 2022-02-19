РФ зосередила в Україні та біля її кордонів до 190 тисяч військових – США в ОБСЄ

РФ зосередила в Україні та біля її кордонів до 190 тисяч військових – США в ОБСЄ

Нинішня мобілізація Росією військ є найбільшою у Європі з часів Другої світової війни.

Росія зосередила біля кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях до 190 тис. військових.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спільного засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, - пише Укрінформ.

"Ми оцінюємо, що Росія, ймовірно, зібрала від 169 тис. до 190 тис. особового складу в Україні та навколо неї, у порівнянні з приблизно 100 тисячами станом на 30 січня. Ця оцінка включає військові частини вздовж кордону, у Білорусі та в окупованому Криму; Нацгвардію РФ та інші підрозділи внутрішньої безпеки, дислоковані в цих районах; та керовані Росією сили на сході України", - заявив Карпентер.

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"Ми вважаємо, що десантні кораблі Північного та Балтійського флотів були направлені в Чорне море для поповнення сил в регіоні", - додав Карпентер.

Нинішня мобілізація Росією військ є найбільшою у Європі з часів Другої світової війни. Однак Росія відмовилася брати участь у спільному засідання двох директивних органів ОБСЄ, щоб пролити світло на безпрецедентне нарощування військ РФ. Москва вдається до поширення дезінформації та брехні та "намагається цинічно зобразити Україну, НАТО та США як агресорів, водночас розташовуючи потужні ударні сили та погрожуючи вторгненням до свого сусіда".

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