Річниця катастрофи на Чорнобильській АЕС: Зеленський нагадав світу про його обов’язок (відео)

Президент наголосив, що лише деокупація ЗАЕС гарантуватиме, що світ не зазнає нових радіаційних катастроф.

У річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС президент Володимир Зеленський заявив про обов’язок усього світу тиснути на Росію так, щоб Запорізька АЕС була повернута під повний контроль України.

Про це глава держави написав у Мережі 26 квітня, опублікувавши відео з нагоди 38 річниці катастрофи на ЧАЕС.

"Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози. Десятки тисяч людей ціною свого здоров’я та життя зупинили розростання Чорнобильської катастрофи та ліквідовували її страшні наслідки в 1986 році й роки потому", – йдеться в заяві Зеленського.

Він також нагадав, шо ЧАЕС 35 днів перебувала під російською окупацією. Ворожі війська розграбували там лабораторії, взяли в полон охорону та знущалися з персоналу станції, використовували її для подальших воєнних дій.

Президент зазначив, що ось уже 785 днів у заручниках у російських терористів перебуває найбільша у Європі Запорізька АЕС.

"І це обов’язок усього світу – тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів", – заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що лише це гарантуватиме, що світ не зазнає нових радіаційних катастроф. А саме цим загрожує кожен день перебування російських окупантів на ЗАЕС.

"Пам’ятаємо силу й відданість людей, які рятували життя у 1986 році. Цінуємо кожного, хто допомагає захищати життя зараз", – резюмував президент.

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Зеленський опублікував відео до річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС

До слова, раніше США в Радбезі ООНН заявили, що контроль російських окупаційних сил над Запорізькою АЕС, а також експлуатація станції некваліфікованим персоналом посилюють ризики для безпеки великого ядерного об'єкта в Україні.

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