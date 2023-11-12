Річниця звільнення Херсона: Зеленський нагородив українців, які чинили спротив загарбникам та визволяли місто

З нагоди першої річниці деокупації Херсона президент нагородив українців, які звільняли місто, рятували людей і допомагали спротиву загарбникам

З нагоди першої річниці звільнення Херсона від російських окупантів президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українців, які чинили спротив загарбникам, визволяли місто від російських окупантів, повертали безпеку та дію українського законодавства, рятували життя людей, лікували поранених і хворих, волонтерили й допомагали долати наслідки російської агресії.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Глава держави підписав відповідний указ № 747/2023 від 10 листопада поточного року.

Президент відзначив державними нагородами десятьох лікарів, працівників органів місцевого самоврядування, міської військової адміністрації, працівників комунальних підприємств, волонтерів, які продемонстрували незламність перед окупантами та сприяли визволенню Херсона.

Нагороджено шістьох працівників комунальних підприємств з інших регіонів, які відзначилися під час відновлювальних робіт після російських терористичних атак на місто.

Володимир Зеленський також відзначив понад сто військовослужбовців ЗСУ, СБУ, Національної гвардії, працівників Національної поліції, ДСНС та ДПСУ, які брали участь у звільненні Херсона.

Зокрема, українських захисників нагороджено відзнакою Глави держави «Хрест бойових заслуг», орденам Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» І, ІІ та ІІІ ступенів, Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя».

Серед нагороджених посмертно – 15 військовослужбовців 194-го батальйону територіальної оборони Херсонської області. 1 березня 2022 року, перебуваючи на бойових позиціях біля Херсонського ліцею та в Бузковому парку в Херсоні, вони вступили в бій та ціною своїх життів тимчасово зупинили просування колон загарбників.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня відзначено виконувачку обов’язків голови Дніпровської районної організації Товариства Червоного Хреста України в місті Херсоні, волонтерку Наталю Шатілову, яка під час окупації брала активну участь у громадському спротиві російським загарбникам. Навіть після затримання та ув'язнення Наталя Шатілова продовжувала працювати, допомагаючи мирним людям, які залишались у місті та області.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено головного спеціаліста відділу Херсонської міської військової адміністрації Сергія Мелашича. Він займався пошуком, придбанням та передачею дронів херсонському руху опору. Після деокупації Херсона Сергій Мелашич брав активну участь у порятунку людей від наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

Голова Корабельної районної в місті Херсоні ради Наталія Чорнецька, нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, із перших днів повномасштабного вторгнення організувала гуманітарний штаб у будівлі райради. Щоденно у штабі працювали до 100 волонтерів. Разом з іншими херсонцями Наталія Чорнецька брала участь в акціях протесту на площі Свободи. Після деокупації громади повернулася до міста і взяла на себе величезний обсяг роботи з гуманітарних питань.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено старосту Антонівського старостинського округу Херсонської міської територіальної громади Сергія Іващенка. У період окупації Херсонської міської територіальної громади він організовував і самостійно здійснював забезпечення жителів гуманітарною допомогою попри ризик для життя. Після руйнування греблі Каховської ГЕС розпочав активно розв’язувати питання евакуації жителів із підтопленої території округу.

Староста Інгулецького старостинського округу Дар’ївської сільської ради Херсонського району Херсонської області Ігор Лапін, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, із перших днів окупації захищав Херсонщину в лавах ТрО та зазнав серйозних поранень. 1 березня 2022 року на бойовій позиції він брав участь у відсічі збройній агресії. Завдяки мужнім діям воїнів тероборони під час нерівного бою пересування російських військ було призупинене. З грудня 2022 року Ігор Лапін працює в органі місцевого самоврядування та опікується питаннями життєзабезпечення громади.

Заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області Сергій Орєхов відзначений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Під його безпосереднім керівництвом із перших днів деокупації громади налагоджено роботу з цілодобового обслуговування та аварійного ремонту об’єктів критичної інфраструктури міста, яке перебувало під постійним ворожим обстрілом. Сергій Орєхов допомагав і брав безпосередню участь у влаштуванні фортифікаційного обладнання оборонних рубежів.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено т. в. о. директора комунального закладу Херсонської обласної ради «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Володимира Сагайдака. Спільно зі службою у справах дітей та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні в період окупації він зміг уберегти від депортації 52 вихованців закладу та підтримував родини з дітьми на тимчасово окупованій території Херсона. Володимир Сагайдак організував роботу колективу закладу таким чином, щоб кожна дитина була захищена та влаштована в сімейні форми виховання.

Завідувач відділення хірургічного профілю КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського» Віталій Хомуха отримав почесне звання «Заслужений лікар України». Він брав активну участь у наданні невідкладної хірургічної допомоги, лікуванні та реабілітації військовослужбовців ЗСУ та цивільних. Віталій Хомуха переховував українських захисників під час обшуків у відділенні. Після деокупації Херсона надає невідкладну хірургічну допомогу пораненим військовим і цивільним, постраждалим від мінно-вибухових травм.

Глава держави також відзначив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня виконувача обов’язків завідувача хірургічного відділення для дітей раннього віку КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Сергія Рибася. У відділенні, де працює Сергій Рибась, лікують дітей із мінно-вибуховими травмами та вродженими вадами розвитку. Під час війни та окупації лікар прооперував близько 500 дітлахів, із них 30 були травмовані внаслідок бойових дій. Спільно з волонтерами Сергій Рибась допомагав військовим ЗСУ лікарськими засобами.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджено волонтера Олега Сільвестрова. Він брав активну участь у зборі інформації та діяв разом із бойовою групою ЗСУ в тилу противника. 29 серпня 2022 року до місця базування групи прибув підрозділ спеціального призначення ФСБ РФ, який намагався її знищити. Олег Сільвестров першим зустрів ворога, прийняв бій і ціною власного життя забезпечив відхід основної бойової групи українських військових за запланованим маршрутом.

Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено заступника директора Департаменту – начальника управління житлової політики Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Геннадія Пономаренка. З 14 липня 2023 року він очолював бригаду комунальників Івано-Франківська, яка працювала в Херсоні та розчищала від намулу й побутового сміття вулиці міста.

Заступник директора КП «КАЛУШАВТОДОР» Калуської міської ради Микола Гур’єв, відзначений медаллю «За працю і звитягу», з 27 червня 2023 року очолював бригаду комунальників із міста Калуша, яка розчищала від намулу й нанесеного побутового сміття та інших відходів територію Калинівської територіальної громади Херсонщини.

Почесне звання «Заслужений будівельник України» присвоєно заступнику начальника управління – начальнику відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОВА Віктору Величку, який брав участь у відновленні житлового сектора на території Кочубеївської територіальної громади Херсонської області.

Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено начальника пожежної охорони Вишнівецької селищної ради Тернопільської області Володимира Климчука. Він організовував роботу бригади працівників та брав участь у ліквідації наслідків підтоплення, спричинених підривом греблі Каховської ГЕС у червні 2023 року.

Директор Смілянського комунального підприємства «Комунальник» Черкаської області Максим Глущенко, відзначений медаллю «За працю і звитягу», бере активну участь у допомозі постраждалим від військової агресії областям, зокрема Херсонській.

Водій товариства з обмеженою відповідальністю «ПБС» із Закарпатської області Василь Шуляк нагороджений медаллю «За працю і звитягу» за виконання завдань із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Херсоні, спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС, у складі бригад комунальних та інших служб.

Нагадаємо, 11 листопада, в першу річницю звільнення Херсона, окупанти обстріляли центральну частину міста, поціливши снарядом в багатоквартирний будинок. Двоє людей постраждало.

Читайте також: