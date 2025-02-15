Рідкісноземельні мінерали в обмін на підтримку: що Трамп запропонував Україні

За словами двох високопосадовців США, угода передбачає, що Україна не отримуватиме прямих виплат за мінерали.

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні передати Сполученим Штатам 50% акцій у сфері рідкісноземельних металів. Водночас американська сторона дала зрозуміти, що готова розмістити свої війська для охорони цих ресурсів, якщо буде досягнуто домовленості з Росією про припинення війни.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на американських посадовців.

За словами двох високопосадовців США, угода передбачає, що Україна не отримуватиме прямих виплат за мінерали. Натомість це стане способом відшкодувати Вашингтону мільярди доларів, які були витрачені на постачання зброї та іншу допомогу Києву від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Пропозицію про передачу частини українських рідкісноземельних ресурсів американській стороні було озвучено під час зустрічі міністра фінансів США Скотта Бессента з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 14 лютого, у Києві. За даними NBC News, Бессент представив проєкт контракту, що передбачає передачу 50% українських рідкісноземельних металів під контроль США.

Після переговорів американський чиновник підтвердив, що пропозиція відображає позицію президента США, але не став розголошувати деталі угоди.

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За словами восьми американських чиновників, знайомих із ситуацією, Зеленський під час зустрічі відмовився підписувати документ одразу. Він заявив, що його команда повинна уважно вивчити всі деталі та провести необхідні консультації.

Президент України повідомив, що його юридичні радники нададуть рекомендації та запропонують зміни до меморандуму між США та Україною. Зеленський також зазначив, що угода поки що не є безпековою, а лише рамковою.

Трамп хоче контролювати українські ресурси

Президент США Дональд Трамп упродовж останніх місяців неодноразово висловлював зацікавленість у доступі США до українських рідкісноземельних мінералів, які є стратегічно важливими для виробництва високотехнологічної продукції.

В інтерв’ю Fox News він заявив, що Україна погодилася надати США мінерали на суму 500 мільярдів доларів, а також зазначив, що Вашингтон розглядає доступ до ресурсів як форму безпеки.

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"Я хочу мати безпеку рідкісноземельних металів. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. Вони мають чудові ресурси, і я хочу гарантій щодо їхньої безпеки. Вони готові це зробити", — заявив Трамп під час виступу в Овальному кабінеті.

Водночас, як повідомляють троє американських посадовців, значна частина цих ресурсів наразі перебуває під контролем російських військ, що створює додаткові ризики для реалізації потенційної угоди.

Українська влада підтверджує, що Зеленський підтримує ідею обміну критично важливих ресурсів на гарантії довгострокової підтримки США. Цей підхід він уже озвучував під час минулорічної зустрічі з Трампом, коли презентував "План перемоги".

Україна потребує військової підтримки

Виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, Зеленський наголосив на критичній важливості підтримки США для подальшого протистояння російській агресії.

"У будь-якій складній ситуації є шанс. Але без підтримки Сполучених Штатів наші шанси будуть мінімальними. Це питання не просто допомоги, це питання виживання", — заявив він в інтерв’ю для NBC News.

Наразі посольство України у Вашингтоні та представники Ради національної безпеки США не коментували ситуацію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відмовився від пропозиції делегації Конгресу США підписати меморандум, за яким Штати отримали б 50% від усіх майбутніх запасів мінералів в Україні.