"Рідко бачимося": перша леді розповіла, як війна змінила стосунки із Зеленським

Олена Зеленська каже, що нині з чоловіком Володимиром Зеленським вони бачаться вкрай рідко. Утім, президентське подружжя відчуває й підтримує одне одного, перебуває на постійному зв'язку. Тому Зеленська сподівається, що ця розлука, яка зберігається протягом війни, в майбутньому ще більше посилить їхні зв'язки.

Про це перша леді України Олена Зеленська сказала в інтерв'ю ведучій BBC Лорі Кунсберг.

За її словами, з Володимиром Зеленським вона бачиться, наприклад, на роботі на Банковій або під час інтерв'ю.

"Ми бачимося дуже рідко. Під час інтерв'ю, коли ми даємо їх разом, іноді в офісі. Але ми спілкуємося телефоном щодня. Я сподіваюся, що ця розлука вплине на наш шлюб таким чином, що ще більш посилить наші зв'язки, я дуже сподіваюся, що так і буде, але ми відчуваємо одне одного, ми підтримуємо одне одного. Ми на зв'язку", - сказала Олена Зеленська.

Перша леді зауважила, що попри роки, її чоловік "не змінив свої базові налаштування" і їй не дивно, що Володимир Зеленський за ці шість місяців проявив себе потужним лідером.

"Я знаю його понад 20 років відтоді, як він був ще хлопчиком, я знаю, що він за людина. Він з роками не змінив свої базові налаштування. Це та сама людина, яку я знаю, мені здається, він просто не міг вчинити по-іншому. Тому я не дивуюся. Мене іноді навіть ображала реакція людей, які були здивовані. Тому що я не могла зрозуміти: невже ви не бачили цього раніше", - додала вона.

Нагадаємо, Олена Зеленська в ексклюзивному інтерв'ю розповіла, чим наразі займаються її діти.

Раніше Олена Зеленська розповіла, як змінилися її стосунки з чоловіком під час війни.

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