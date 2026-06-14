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"Рідко надають правдиву інформацію": Зеленський показав документи, які кладуть на стіл Путіну
Президент України розкрив деталі розвідувальних доповідей про Росію.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання розвідувальних доповідей щодо внутрішньої ситуації в Росії та здобуття документів, які потрапляють до диктатора Володимира Путіна.
Про це він повідомив у Телеграм.
«Путіну рідко надають абсолютно правдиву інформацію без прикрас. Так звані прогнозні показники невдоволення росіян Путіним будуть неухильно зростати», — зазначив президент.
З його слів, українська розвідка оцінює внутрішню російську ситуацію та аналізує документи з оточення керівника Росії.
«Цілком справедливий тиск на Росію за цю війну триватиме і буде збільшуватись, і не тільки наш тиск. Отже, на вересень Путін вийде з іще значно гіршими показниками. На жаль, на всі публічні та непублічні пропозиції миру, які були нами зроблені, прозвучали тільки слова про продовження його війни», — додав Зеленський.
Раніше ми писали, що для Путіна все ще гірше, ніж здається. Останнім часом Україна завдає болісних ударів у саме серце Росії, приголомшуючи цим Кремль.
До слова, у Bloomberg наголошують, що навіть на тлі успіхів України війна може стати ще небезпечнішою, адже загнаний у кут Путін здатен підвищити ставки.