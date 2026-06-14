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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
225
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"Рідко надають правдиву інформацію": Зеленський показав документи, які кладуть на стіл Путіну

Президент України розкрив деталі розвідувальних доповідей про Росію.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання розвідувальних доповідей щодо внутрішньої ситуації в Росії та здобуття документів, які потрапляють до диктатора Володимира Путіна.

Про це він повідомив у Телеграм.

«Путіну рідко надають абсолютно правдиву інформацію без прикрас. Так звані прогнозні показники невдоволення росіян Путіним будуть неухильно зростати», — зазначив президент.

З його слів, українська розвідка оцінює внутрішню російську ситуацію та аналізує документи з оточення керівника Росії.

Зеленський отримав дані від розвідки / © Володимир Зеленський

Зеленський отримав дані від розвідки / © Володимир Зеленський

«Цілком справедливий тиск на Росію за цю війну триватиме і буде збільшуватись, і не тільки наш тиск. Отже, на вересень Путін вийде з іще значно гіршими показниками. На жаль, на всі публічні та непублічні пропозиції миру, які були нами зроблені, прозвучали тільки слова про продовження його війни», — додав Зеленський.

Раніше ми писали, що для Путіна все ще гірше, ніж здається. Останнім часом Україна завдає болісних ударів у саме серце Росії, приголомшуючи цим Кремль.

До слова, у Bloomberg наголошують, що навіть на тлі успіхів України війна може стати ще небезпечнішою, адже загнаний у кут Путін здатен підвищити ставки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
225
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