Рік УПА на Львівщині не на жарт розлютив Варшаву: у Польщі вибухнули різкими заявами і вимогами

Прапори Польщі та України. / © УНІАН

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Львівська обласна рада проголосила 2027 рік Роком Української повстанської армії і її головного командира Романа Шухевича. Таке рішення викликало різку критику в Польщі.

Що відомо про ініціативу Львова і це сприйняли у сусідній Польщі — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Під час засідання 20 жовтня Львівська облрада ухвалила відповідні рішення. Зауважимо, Рік Романа Шухевича оголосили з нагоди 120-річчя від дня його народження, а ініціативу щодо УПА приурочили до 85-ї річниці від дня її створення.

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Водночас у Польщі, де лише почав вщухати скандал, спричинений указом Володимира Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» найменування «імені Героїв УПА», знову вибухнули обуренням. Рішення, ухвалене у Львові, називають «нерозумним», «неприйнятним» і таким, що суперечить «добросусідському характеру відносин».

Прем’єр Дональд Туск заявив, що доклав значних зусиль для відновлення відносин між Польщею та Україною після кризи, спричиненої указом Зеленського. Він наголосив, що чимало зусиль для цього доклав і сам український лідер. Водночас, зауважив прем’єр, «такі дії призводять до того, що вся ця робота випадає нанівець».

Наразі реакції офіційного Києва ні на рішення Львівської облради щодо УПА, ні на заявив польских політиків немає.

Туск: «Самовбивча тактика»

Прем’єр міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Варшаві «не зрозумілі» дії Львова, бо, мовляв, це «самовбивча тактика», яка «шкодить Україні» і відносинам між двома країнами.

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«Нас це дратує. Ми не розуміємо такого рішення. Насамперед воно суперечить інтересам самої України. Я вже обговорював це питання з президентом Володимиром Зеленським. Хоча він не несе відповідальності за це рішення, я попереджав його, що подібні жести значно ускладнюють роботу друзів України», — цитує очільника польського уряду RMF24.

Туск закликав українську владу не допускати подібних рішень, бо можуть «зіграти на руку» її противникам. Зокрема, стати аргументом щодо вступу до Європейського Союзу.

«Якщо противники вступу України до Європейського Союзу шукають привід виступити проти цього, то депутати Львівської області фактично дали їм такий привід. Сказати, що я абсолютно не розумію цієї саморуйнівної тактики, — це нічого не сказати. Ідеться не про проблему для нас, а про проблему для України», — додав прем’єр Польщі.

Косіняк-Камиш: «Неприйнятне рішення»

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що це рішення «неприйнятне» і «поглиблює розкол» — шкодить відносинам між двома країнами. За його словами, українська влада має відмовитися від цієї ініціативи.

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«Рішення не сприяє зміцненню взаємної довіри між народами, а навпаки, поглиблює розкол», — заявив польський міністр.

МЗС: «Шкода відносинам»

Речник МЗС Мацей Вевір в інтерв’ю виданню «Wirtualna Polska» висловився, мовляв, такі дії «суперечать європейським цінностям і стратегічному та добросусідському характеру відносин між Польщею та Україною».

«Завдяки гарному діалогу між Дональдом Туском, президентом Зеленським і нашими міністрами закордонних справ ми досягли прогресу в історичних відносинах. Тим часом безвідповідальні місцеві активісти шкодять цим відносинам. Україна має тисячі справжніх героїв, чия мужність і жертва можуть служити взірцем для наслідування», — заявив він.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький в інтерв’ю Polsat News заявив, що Варшава отримала запевнення від помічників президента України, що рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року Роком УПА не набуде чинності.

«Ми покладаємося на слова української влади та розраховуємо, що вона виконає ці обіцянки», — наголосив Босацький.

Опозиція хоче заборонити в’їзд до Польщі

Народний депутат від фракції «Право і справедливість» Радослав Фогель висловився, мовляв, запропонував би «оголосити всіх, хто голосував за цю персону нон грата в Польщі»

Депутат від ПіС та кандидат у прем’єр-міністри Пшемислав Чарнек заявив, мовляв, «Польща не може вдавати, що нічого не сталося». Політик наголосив, що чекає на чітку реакцію польського уряду.

Колишній прем’єр-міністр і нинішній лідер «Розвиток Плюс» Матеуш Моравецький заявив, що всім, хто сприяв встановленню року УПА, «має бути заборонено в’їзд до Польщі».

Скандали через УПА — що відомо

Нагадаємо, питання вшанування УПА вже неодноразово ставало причиною публічних суперечок між Україною та Польщею. Наприкінці травня 2026 року Зеленський присвоїв центру спецоперацій «Північ» найменування «імені Героїв УПА». Це рішення викликало критику з польського боку.

Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити Зеленського Ордена Білого Орла. Окрім того, він оголосив «війну» червоно-чорному прапору і закликав закликав законодавчо заборонити стяг Blut und Boden [те, що німці називали «кров’ю і ґрунтом»]».

У серпні у Варшаві пригрозили Києву проблемами через створення національного пантеону, до якого, зокрема, входять Степан Бандера та Роман Шухевич. У польському МЗС вважають, що Україна не може вшановувати провідних діячів ОУН та УПА.

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