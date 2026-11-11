"Рішення до настання нового року": Арахамія зробив гучну заяву після переговорів в Абу-Дабі

Член української переговорної групи, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія / © Associated Press

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Український нардеп, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія оцінив останні консультації у Абу-Дабі за участю США та Росії як вкрай складні. Втім, українська сторона бачить реальний імпульс для досягнення ключових рішень ще до кінця 2026 року.

Про це член української делегації на переговорах зі США та Росією сказав на брифінгу 11 листопада після завершення зустрічі.

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Арахамія заявив, що нинішній раунд переговорів був одним із найскладніших від початку процесу 2022 року.

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«Оскільки я беру участь у цьому процесі з 2022 року, можу сміливо сказати, що цей раунд переговорів був одним із найважчих», — сказав політик.

Він додав, що російська сторона прибула на переговори з дуже жорсткими директивами, через що пом’якшити дискусію було надзвичайно складно.

Водночас Арахамія наголосив, що сторонам вдалося досягти домовленості щодо обміну полоненими.

«Однак ми домовилися про обмін (полоненими — ред.). І він буде одним із найбільших, а можливо, і взагалі найбільшим», — сказав член української переговорної групи.

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«Я думаю, що щодо інших питань, які ми наразі не можемо розголошувати, ми досягли справді значного прогресу», — зазначив нардеп.

Він також висловив сподівання, що після повернення посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Москви американські та українські представники обговорять у Дубліні можливу дату наступної зустрічі.

«Я закликаю вас відвідати Москву, а потім повернутися до нас до Дубліна. Після цього — провести другу сесію, визначити дату та якнайшвидше оголосити дату наступної зустрічі. Тому що, я думаю, у нас є хороший імпульс, щоб знайти рішення до настання нового року«, — висловився Арахамія, звертаючись до Віткоффа і Кушнера.

Нагадаємо, Кушнер повідомив, що він разом із Віткоффом 12 листопада вирушать до Москви на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб просунутися в обговорюваних питаннях і підготувати ґрунт для його можливої особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього американські представники вилетять до Дубліна для обговорення запропонованих ідей із Зеленським.

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Другий день переговорів в Абу-Дабі — які результати

Кушнер повідомив, що дводенні тристоронні переговори в Абу-Дабі були складними, але продуктивними, та стали позитивним кроком до миру. За словами представника США, сторони обговорили повоєнну безпеку України, моніторинг припинення вогню та залучення європейських партнерів, однак найважчим питанням залишаються території через брак довіри між сторонами.

За підсумками перемовин в Абу-Дабі Україна та Росія домовилися про масштабний обмін військовополоненими. Очільник делегації РФ Володимир Мединський заявив, що деталі переговорів не розголошуватимуть до остаточних домовленостей, а також похвалив американських посланців, водночас висловившись проти участі європейських представників у переговорному процесі.

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