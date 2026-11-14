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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
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"Рішення дуже небезпечне": Зеленський звернувся до США через обмеження Starlink — відповідь здивувала

Глава держави зауважив, що обмеження зв’язку на фронті впливає на перехоплення реактивних дронів РФ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © ТСН

В Україні кілька днів поспіль фіксують перебої в роботі Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink від SpaceX. Проблеми є вздовж фронту та на окупованих Росією територіях.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«На жаль, Starshield обмежений. Обмежена швидкість — максимум 161 км/год на тимчасово окупованих територіях України. Мою позицію вони знають. Якщо вони повернулися до рішення, що на території України немає ніяких обмежень, але на тимчасово окупованій території — обмеження зберігають, то таке їхнє рішення дуже небезпечне, бо воно вже звучить політично. Якщо ви там обмежуєте, то тимчасово окуповані території вже частково не визнаєте нашими. І тому, я вважаю, що ми маємо право піднімати це питання і повертати швидкість назад — щоб ніяких обмежень не було», — сказав він.

З його слів, Міноборони зверталося до компанії SpaceX, щоб там пояснили ситуацію.

«Були також розмови на рівні інституцій з компанією — Міністерство оборони розмовляло зі SpaceX. Там відповіли: „Ми нічого не обмежуємо“. Уже п’яту добу є обмеження. Вони кажуть, що це якась технічна історія. Ми так не вважаємо. Питання не в тому: віримо чи не віримо. Ми так не вважаємо. Може, ще якісь будуть перевірки. Але щодня ми тестуємо по різних напрямках. Щодня є таке підтвердження. Значить це не поодинокі випадки, а масові. Коли перед цим були різні обмеження, я поговорив з Марко Рубіо», — додав він.

Обмеження Starlink в Україні — що відомо

Українські захисники 12 листопада знову фіксували обмеження в роботі військової системи супутникового зв’язку Starshield вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово захоплених територіях України.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію, заявив, що «хтось в Америці» ухвалює рішення щодо української території так, ніби вона не є українською.

«Поблизу лінії фронту ми не можемо використовувати нашу авіацію. Тут можуть діяти лише перехоплювачі безпілотників. А без необхідної швидкості збивати Shahed стає набагато складніше», — зауважив глава держави.

14 жовтня військові зіткнулися з обмеженнями в роботі Starlink: зв’язок зникав на швидкості понад 160 км/год. У Сенаті США ініціювали розслідування щодо цього.



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