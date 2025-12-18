Рішення, яке розлютить Путіна: чи вистачить сміливості ЄС забрати заморожені мільярди Росії

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 18 грудня, лідери ЄС зустрінуться сьогодні в Брюсселі, щоб спробувати домовитися про виділення 210 мільярдів євро для фінансування війни України з Росією. Гроші, що надходять із російських активів, заморожених після повномасштабного вторгнення 2022-го, здебільшого зберігаються в кліринговій палаті Euroclear зі штаб-квартирою в Бельгії.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Видання наголошує, що ці гроші вважаються важливими для здатності України продовжувати боротьбу, оскільки країна може опинитися на межі банкрутства на початку 2026-го, якщо не отримає більше міжнародної допомоги. Це означає, що Київ більше не зможе платити військовим, поліції та державним службовцям або купувати зброю для самозахисту.

Реклама

«Результат, який дає Європа, має змусити Росію відчути, що її бажання продовжувати війну наступного року є безглуздим, бо Україна матиме підтримку. Це повністю залежить від Європи», заявив український президент Володимир Зеленський.

Бельгійський уряд досі запобігав цьому кроку через побоювання, що це наражатиме невелику країну на ризик судових дій з боку Росії в майбутньому. Тим часом ЄС поспішає знайти рішення для занепокоєння Брюсселя. Зокрема, ухвалити законопроєкт про надзвичайний стан, який закріплює санкції проти Росії на невизначений термін, скасовуючи необхідність їх поновлення кожні шість місяців і тим самим захищаючи країн-членів ЄС, що схиляються до Росії, таких як Угорщина та Словаччина, від голосування вето.

Бельгія також хоче гарантій, що всі члени ЄС розділять будь-які фінансові витрати, пов'язані з діями Росії проти неї.

Раніше Євросоюз віддавав Україні відсотки, отримані від заморожених активів, але боявся, що це може дестабілізувати економіку єврозони, якщо торкнеться самих активів. Однак ситуація змінилася, оскільки потреба України стала гострішою, а побоювання щодо ширших імперіалістичних амбіцій Росії зросли протягом останніх місяців.

Реклама

“Це розблокування конфіскованих російських активів також розглядається як спосіб отримати для Брюсселя більше важелів впливу в мирних переговорах, а також зменшити залежність Києва від Вашингтона”, - наголошує Sky News.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що «Європа зазнає серйозної шкоди на роки», якщо голосування не буде проведено, і «цей крок спрямований не на продовження війни, а на її якомога швидше завершення».

Зауважимо, президент США Дональд Трамп хотів, щоб гроші були інвестовані у два американські інвестиційні фонди, але ЄС це відкидає. Американський лідер нещодавно різко критикував європейських політиків та ЄС розглядає зустріч - як можливість продемонструвати свою силу та єдність.

Sky News вважає, що теоретично ЄС може ухвалити цю політику більшістю голосів, тим самим відсунувши на другий план бельгійський уряд. Однак чиновники не хочуть йти цим шляхом, боячись відчужити Бельгію та спричинити дипломатичний розкол в альянсі.

Реклама

“Багато чого залежить від зустрічі. Якщо ЄС не відбудеться голосування, його довіра до нього зазнає серйозного удару. Він, ймовірно, стане ще менш актуальним у мирних переговорах, і Володимир Путін може спробувати скористатися розділеною Європою”, - підсумовує виддання.

Нагадаємо, німецький канцлер Фрідріх Мерц назвав вирішальні дії ЄС для закінчення війни в Україні це використання заморожених російських державних активів. За його словами, йдеться про суму до 90 мільярдів євро, яка здатна забезпечити стабільне фінансування української армії на тривалий період.

Тим часом Китай жорстко відреагував на ідею ЄС щодо російських активів. У Пекіні наголошують, що такі кроки можуть ускладнити міжнародну ситуацію. КНР наголошує, мовляв, послідовно дотримується позиції неприйняття односторонніх санкцій, запроваджених без рішення Ради Безпеки ООН.