Рішення Навроцького викликало істерику в РФ: пролунали гучні заяви

Кремль. / © Associated Press

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Польський президента Кароль Навроцький позбавив українського колегу Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який він отримав у квітні 2023 року від тодішнього глави держави Анджея Дуд. Як і очікувалось, бурхлива реакція з Росії не забарилася.

ТСН.ua зібрав істеричні заяви російських посадовців.

Очікувано, що спецпредставника президента-диктатора РФ Кирила Дмитрієва дуже втішило рішення Навроцького. Він зухвало заявив, що Польща «нарешті виявила прихильників нацистів в Україні».

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Водночас прихвостень «фюрера» накинувся зі звинуваченнями на адресу прем’єра Польщі Дональда Туска, який різко висловився про рішення президента. Зі слів Дмитрієва, мовляв, Туск «намагається захищати нацистів, тоді як Навроцький викриває їх».

Ще більшим цинізмом відзначився путінський блазень, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. У своєму нахабному дописі він не добирав слів, зухвало назвавши президента України «ватажком бандерівців».

Ба більше, вочевидь, забувши про злочини режиму «фюрера» РФ Володимира Путіна — Медведєв зневажливо висловився про «гітлерівський Залізний хрест» для Зеленського — замість польського ордена.

Рішення щодо Ордена — як реагують в Польщі

19 червня стало відомо, що після скандалу УПА, Володимира Зеленського позбавили найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла. Польський лідер Кароль Навроцький пояснив, що ця відзнака є символом особливої довіри та вдячності польського народу, а тому після консультацій з капітулою було ухвалене таке рішення.

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Зауважимо, що у польському політикумі це рішення сприйняли по-різному. Віце-президент партії «Право і справедливість» Пшемислав Чарнек вважає, що Навроцький ухвалив дуже правильне рішення, заявивши, що «Польща має право та обов’язок вимагати історичної правди».

Водночас прем’єр Дональд Туск був різким, коментуючи рішення Навроцького. З його слів, цей конфлікт між Польщею та Україною «шокує союзників», а також «тішить Путіна».

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