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Рішення Держдепу про виїзд дипломатів з України та обстріл Абу-Дабі: п'ять новин, які ви могли проспати

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Рішення Держдепу про виїзд дипломатів з України та обстріл Абу-Дабі: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • 23 січня 2022 року Державний департамент США ухвалив рішення про добровільний від’їзд державних службовців США з посольства у Києві і наказав виїхати з посольства членам родин державних службовців США через тяглу загрозу російських військових дій. Читати далі –>
  • Державний департамент США ухвалив рішення дозволити виїзд державних службовців США з дипломатичної місії в Україні, як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні.  Читати далі –>
  • Держдепартамент США наполегливо рекомендує американцям відмовитися від відвідування Росії з російської агресії, переслідування з боку російських спецслужб, обмежених можливостей посольства в РФ із захисту інтересів американських громадян, а також коронавірусу. Читати далі –>
  • У ніч проти 24 січня невідомі відкрили ракетний вогонь по Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Читати далі –>
  • Сполучені Штати Америки не виключають варіанти відправлення до країн Східної Європи та Балтії до п'яти тисяч військових, а також кораблі та літаки. Читати далі –>

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