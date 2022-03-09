Рішення надати Україні членство в ЄС може стати перемогою для Європи та всіх її націй – Кулеба

Рішення надати Україні членство в ЄС може стати перемогою для Європи та всіх її націй – Кулеба

Членство в Євросоюзі буде величезним вливанням надії українському народу, а "в ці темні часи ця надія потрібна нам як ніколи", сказав міністр.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав лідерів країн Євросоюзу дати зелене світло членству держави уєвроспільноті. Він запевнив, що схвальне рішення може стати визначальною перемогою для Європи та всіх її націй, усіх її лідерів.

Про це міністр написав у статті для Financial Times.

Кулеба наголосив, що за сьогоднішні дії майбутні покоління судитимуть кожного політика, лідера і націю, ось чому потрібно шукати великі й історичні рішення.

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"Україна, її президент Володимир Зеленський та її народ вже зробили свій вибір на користь боротьби добра зі злом, якою б важкою, кривавою та страшною не була ця боротьба. Це те, за що ми виступаємо, і ми не відмовляємося від наших основних цінностей", – наголосив міністр.

Він нагадав, що зараз Україна подала заявку на швидке членство в ЄС, і процес вступу держави не є класичним, який зазвичай триває роками і зосереджується на технічних та економічних деталях.

"Але рішення надати Україні членство в ЄС може стати визначальною перемогою для Європи та всіх її націй, усіх її лідерів. Після того, як вони ухвалять таке рішення, усі європейці будуть пишатися ним ­– пишатися тим, що стоять на правильному боці історії та роблять моральний вибір на віки", – йдеться у статті Кулеби.

Він також звернувся до скептиків членства України, які вважають, що це має стосунок до Росії.

"Насправді Путін зациклений на наших прагненнях до НАТО, а не на нашому вступі до ЄС. Думка про те, що надання Україні членства у блоці зараз погіршить ситуацію, є непереконливою. Я закликаю тих, хто дотримується такого погляду, відмовитися від нього", – написав голова українського МЗС.

Він додав, що членство в ЄС буде величезним вливанням надії українському народу. А "в ці темні часи ця надія потрібна нам як ніколи".

Кулеба також висловив переконання, що членство України зміцнить ЄС, зробить великий внесок у політичну, економічну, культурну та соціальну силу союзу після закінчення цієї війни.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство держави в Європейському Союзі.

7 березня стало відомо, що Євросоюз розпочав процедуру розгляду заявки України.

8 березня Кулеба заявив, що ще тиждень тому держава була до вступу доЄС "приблизно так, як з Києва до Місяця, а тепер вступ – приблизно як з Києва до Вінниці".

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