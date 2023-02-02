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Рішення про передавання Україні літаків F-16 має ухвалювати все НАТО — Моравецький

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Рішення про передавання Україні літаків F-16 має ухвалювати все НАТО — Моравецький

У Польщі вважають, що рішення про передавання Україні винищувачів F-16 має ухвалювати НАТО.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що рішення про передавання Україні винищувачів F-16 має ухвалювати Північноатлантичний альянс.

Про це він сказав у інтерв'ю виданню Bild.

"Це має бути рішення НАТО, і не лише Польща, а й багато інших країн повинні взяти в ньому участь", - наголосив Моравецький.

Він додав, що в разі, коли НАТО ухвалить рішення передати Україні авіацію, Польща неодмінно теж підтримає таку ініціативу.

Нагадаємо, раніше керівник польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова передати українським Збройним силам 60 танків PT-91 (модернізована версія Т-72), а також 14 Leopard 2.

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Дата публікації
Перегляди
658
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