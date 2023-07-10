Рішення Путіна не ліквідовувати ПВК "Вагнера" створило для нього та його соратників незручне становище - ISW

Залишається незрозумілим, кому вигідний витік ймовірного засновницького документа Вагнера
Рішення російського президента Володимира Путіна не швидко покарати "групу Вагнера" та переслідувати учасників заколоту ставить його самого та його підлеглих у незручне становище.
Про це пишуть аналітики ISW.
Залишається незрозумілим, кому вигідний витік передбачуваного засновницького документа Вагнера, оскільки цей документ робить "групу Вагнера" професійною та привабливою порівняно з регулярними російськими військовими.
Повідомляється, що «Вагнер» все ще проводить вербування в Росії, в той час, як Міноборони Росії, як повідомляється, проводить конкурентну роботу з наймання бійців «Вагнера» для підписання контрактів з МО.
Рішення Путіна не позбавлятися "групи Вагнера" – раніше найбільш боєздатної сили Росії – ускладнює для Путіна та інших російських впливових гравців знання про те, як взаємодіяти з ними та її лідерами й бойовиками.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що майбутнє контрактів, підписаних між різними африканськими країнами та найманцями “Вагнера”, є справою тих урядів, які уклали такі угоди.
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