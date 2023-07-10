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Рішення Путіна не ліквідовувати ПВК "Вагнера" створило для нього та його соратників незручне становище - ISW

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Рішення Путіна не ліквідовувати ПВК "Вагнера" створило для нього та його соратників незручне становище - ISW

Ситуація з "Вагнером" для Путіна стає складною

Залишається незрозумілим, кому вигідний витік ймовірного засновницького документа Вагнера

Рішення російського президента Володимира Путіна не швидко покарати "групу Вагнера" та переслідувати учасників заколоту ставить його самого та його підлеглих у незручне становище.

Про це пишуть аналітики ISW. 

Залишається незрозумілим, кому вигідний витік передбачуваного засновницького документа Вагнера, оскільки цей документ робить "групу Вагнера" професійною та привабливою порівняно з регулярними російськими військовими.

Повідомляється, що «Вагнер» все ще проводить вербування в Росії, в той час, як Міноборони Росії, як повідомляється, проводить конкурентну роботу з наймання бійців «Вагнера» для підписання контрактів з МО.

Рішення Путіна не позбавлятися "групи Вагнера" – раніше найбільш боєздатної сили Росії – ускладнює для Путіна та інших російських впливових гравців знання про те, як взаємодіяти з ними та її лідерами й бойовиками.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що майбутнє контрактів, підписаних між різними африканськими країнами та найманцями “Вагнера”, є справою тих урядів, які уклали такі угоди.

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Дата публікації
Перегляди
234
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