Рішення РНБО: Зеленський підписав указ про санкції проти російських підприємств

Рішення РНБО: Зеленський підписав указ про санкції проти російських підприємств

Під санкції потрапили 24 підприємства.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження персональних економічних санкцій проти російських підприємств та організацій.

Про це повідомляє сайт глави держави.

Рішення про введення санкцій прийняла Рада національної безпеки та оборони ще 30 грудня 2021 року, а 21 січня 2022 року український президент указом №19 набув чинності рішення РНБО.

Під санкції опали 24 підприємства. Для них запроваджено обмеження – блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та документів дозвільного характеру, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

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У списку опинилися такі підприємства, як акціонерне товариство "Ленпромтранспроект", акціонерне товариство "Страхова бізнес-група", акціонерне товариство "Страхове товариство газової промисловості", акціонерне товариство Транспортна компанія "Гранд Сервіс Експрес", відкрите акціонерне товариство "Гіпрошахт", відкрите акціонерне товариство "Російський інститут містобудування та інвестиційного розвитку "Гіпрогор", COOP HIMMELB(L) AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH, ТОВ "АЛАРМ911 НЕВА", ТОВ "Геозембуд", ТОВ "Криммереженергопроект", ТОВ "Науково-дослідний інститут діагностики", ТОВ "Науково-дослідний інститут перспективного містобудування", ТОВ "Нівад", ТОВ "СІРІУС ПРОЕКТ", ТОВ "Транспроект", ТОВ Управляюча компанія "ТЮС", ТОВ Холдингова компанія "Трансбуд", Федеральна державна установа "Дирекція державного замовника з реалізації федеральної цільової програми "Модернізація транспортної системи Росії", Федеральне державне підприємство "Відомча про зберігання залізничного транспорту Російської Федерації", Федеральне державне підприємство "Управління відомчої охорони Міністерства транспорту Російської Федерації", Фонд проектів соціального та культурного призначення "Національна культурна спадщина", Автономна некомерційна організація сприяння діяльності "Російські сезони", державна автономна установа міста Севастополя "Центр розвитку туризму".

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