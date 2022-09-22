Рішення російського керівництва не змінюють для України нічого – Зеленський після засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на засідання Ставки верховного головнокомандувача було обговорено ситуацію на фронті, забезпечення ЗСУ та нові загрози з боку Росії.

Водночас глава держави наголосив, що будь-які рішення російського керівництва не змінюють для України нічого.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні 22 вересня.

"Провів сьогодні засідання Ставки верховного головнокомандувача. Питання зрозумілі. Передова. Забезпечення наших військових. І нові загрози, які створює Росія. Зазначу одразу: будь-які рішення російського керівництва не змінюють для України нічого. Нас мають цікавити лише наші завдання. Це звільнення нашої країни, захист наших людей і мобілізація світової підтримки для реалізації наших завдань", – розповів президент.

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Він наголосив, що зараз відбувається дипломатична мобілізація всієї міжнародної спільноти.

"Коло тих, хто підтримує нас зараз, не обмежується лише колом наших традиційних партнерів і тих, хто відкрито підтримав нашу державу після 24 лютого. Нас підтримують тепер майже всі – ось така реакція на нові російські ескалаційні кроки. Зокрема фарс із підготовкою псевдореферендумів на окупованій території демонструє, що відбувалось і у 2014 році в Криму й на Донбасі", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 22 вересня обговорили реакцію на мобілізацію в Росії та "референдуми" на окупованих територіях України.

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