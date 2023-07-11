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Рішення США про касетні боєприпаси не порушить єдності між членами Альянсу - Держдеп

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У США упевнені, що надання Україні касетних боєприпасів, це питання не спричинить жодних «тріщин» серед країн цивілізованого світу.

Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Меттью Міллер, - пише Укрінформ.

«Ми не вважаємо це питання таким, що може створити тріщини у єдності, яку ми маємо з нашими союзниками й партнерами», - відповів представник Держдепу на запитання про занепокоєння окремих країн щодо передачі Україні касетних боєприпасів.

Сполучені Штати спілкувалися із союзниками й партнерами з цього питання перед тим, як прийняти остаточне рішення.

Крім того, Міллер уточнив, що це рішення було складним, однак необхідним для забезпечення України можливості відбити російську агресію. За його словами, у цьому зв’язку США отримали запевнення від української сторони, що касетні боєприпаси застосовуватимуться виключно по військових цілях, а також що після цього обов’язково буде проведена масштабна операція з розмінування.

Додамо, що Україна не використовуватиме касетні боєприпаси на території Російської Федерації.

На думку військового експерта Петра Черника, надання Україні касетних боєприпасів може істотно змінити ситуацію на фронті.

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Дата публікації
Перегляди
82
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