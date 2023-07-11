Рішення США про касетні боєприпаси не порушить єдності між членами Альянсу - Держдеп

У США упевнені, що надання Україні касетних боєприпасів, це питання не спричинить жодних «тріщин» серед країн цивілізованого світу.
Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Меттью Міллер, - пише Укрінформ.
«Ми не вважаємо це питання таким, що може створити тріщини у єдності, яку ми маємо з нашими союзниками й партнерами», - відповів представник Держдепу на запитання про занепокоєння окремих країн щодо передачі Україні касетних боєприпасів.
Сполучені Штати спілкувалися із союзниками й партнерами з цього питання перед тим, як прийняти остаточне рішення.
Крім того, Міллер уточнив, що це рішення було складним, однак необхідним для забезпечення України можливості відбити російську агресію. За його словами, у цьому зв’язку США отримали запевнення від української сторони, що касетні боєприпаси застосовуватимуться виключно по військових цілях, а також що після цього обов’язково буде проведена масштабна операція з розмінування.
Додамо, що Україна не використовуватиме касетні боєприпаси на території Російської Федерації.
На думку військового експерта Петра Черника, надання Україні касетних боєприпасів може істотно змінити ситуацію на фронті.
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