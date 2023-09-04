"Рішення ухвалили у розпал контрнаступу": що пишуть західні ЗМІ про відставку Резнікова

Відставка міністра оборони Олексія Резнікова - це найбільший струс у керівництві військовими міністерствами України від початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише видання The New York Times.

"Рішення про заміну Резнікова ухвалили в момент, коли Україна перебуває у розпалі контрнаступу, повільно завойовуючи території на півдні та сході. Минулого тижня українські офіційні особи заявили, що захопили південне село Роботине, припускаючи, що наступ прорвав перший рубіж мінних полів, танкових пасток, траншей та бункерів, які Москва розмістила між українськими військами та окупованим Росією Кримом", - пише видання.

Журналісти вважають, що "струс" виник з кількох причин. За словами чиновника в Офісі президента, до них входить розуміння, що Україні знадобиться нове керівництво в міру затягування війни, шум критики зі сторони українських груп громадянського суспільства та ЗМІ щодо скандалів із контрактами, а також власні прохання Резнікова піти у відставку.

Відставка Олексія Резнікова: що відомо

Президент Володимир Зеленський схвалив відставку міністра оборони Олексія Резнікова. З його слів, на заміну колишнього керівника має прийти Рустем Умєров.

Сьогодні, 4 вересня, стало відомо, що Резніков подав у відставку.

Резніков обіймав посаду очільника Міноборони від 4 листопада 2021 року.

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