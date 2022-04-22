"Рішення, яких потребуємо ми, щоб перемогти": Зеленський прозвітував про співпрацю з міжнародними партнерами

"Рішення, яких потребуємо ми, щоб перемогти": Зеленський прозвітував про співпрацю з міжнародними партнерами

Президент України Володимир Зеленський поділився успіхами на зовнішньополітичній арені щодо підтримки українців у війні з Росією.

Зокрема, Зеленський провів важливу зустріч з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен та прем’єром Іспанії Педро Санчесом.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 21 квітня.

"Сьогодні був дуже змістовний зовнішньополітичний день для України. По-перше, у Київ прибули прем'єр-міністри Іспанії та Данії. Двох держав, які послідовно підтримують Україну. Дякую.

Два лідери, чия присутність у Києві спонукає й інших лідерів демократичного світу думати про візити в Україну, про нові жести підтримки для нашої держави, про конкретні рішення, яких потребуємо ми, щоб перемогти. Подякував їм за допомогу нашій обороні. За санкційний тиск на Росію", - зазначив Зеленський.

Також глава держави вкотре звернувся до європейських лідерів з проханням посилити санкції проти країни-агресорки.

"Закликав Іспанію, Данію та всі інші європейські демократії ще посилити санкції за цю війну. Нарешті ввести нафтове ембарго, обов'язково від'єднати всю банківську систему Росії від глобальної фінансової системи. І обовʼязково – допомагати нам у притягненні до відповідальності усіх винних у воєнних злочинах проти українців", - сказав президент.

Зеленський розповів, що його звернення до европейців дають свої плоди і наближають Україну до перемоги.

І сьогодні я звернувся до парламенту і народу Португалії. Це було вже 26-те звернення до парламентів держав – наших партнерів. Можу сказати, що кожен з таких виступів реально додає нам підтримки. Наближає рішення про надання Україні допомоги, зокрема і оборонної. А головне – кожне з цих звернень дозволяє встановити прямий емоційний звʼязок між тим, що переживаємо ми в Україні, і що відчуває політичний клас в державах-партнерах", - підкреслив він.

Крім того, глава держави розповів про роботу над фінансовою підтримкою держави.

"Також звернувся сьогодні до учасників спеціальної весняної сесії Світового банку. Це один з найбільш важливих заходів для керівників міжнародних фінансових інституцій та міністрів фінансів провідних держав. Акумулюємо фінансову підтримку для України", - зазначив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 57-го дня війни

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