Ріші Сунак обіцяє Україні підтримку до перемоги вже цього року

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що його країна підтримуватиме Україну до перемоги у війні проти РФ.

Велика Британія підтримуватиме Україну доти, доки не буде забезпечена поразка "агресії" президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту українського лідера Володимира Зеленського до Лондона 8 лютого, пише ВВС.

Сунак пообіцяв, що Велика Британія підтримуватиме Україну до перемоги і робитиме все можливе, щоб перемога настала вже цього року. Також він додав, що Лондон є провідним європейським союзником України в НАТО.

"Агресія Володимира Путіна жодним чином не може бути успішною, і тому ми прискорили та збільшили нашу військову підтримку України", - зауважив британський прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого президент України Володимир Зеленський полетів до Великої Британії на зустріч з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком.

Згодом ЗМІ повідомили, що Сунак може запропонувати передати Києву озброєння дальньої дії під час час запланованого візиту президента Зеленського.