Ріші Сунак: що відомо про нового прем'єра Великої Британії та чи підтримуватиме він Україну

Ріші Сунак 25 жовтня став 57-м і наймолодшим прем’єр-міністром Великої Британії після того, як Ліз Трасс пішла з посади після менше ніж двох місяців від моменту її обрання очільницею уряду країни.

Що відомо про нового прем'єра Великої Британії

Ріші Сунак – 42-річний політик індуського походження. Народився він у Саутгемптоні (Велика Британія), його батьки емігрували на південь Великої Британії зі Східної Африки.

Його батько працював лікарем, а мати керувала власною аптекою.

Новий прем'єр Великої Британії навчався у Вінчестерському коледжі, Оксфордському та Стенфордському університетах, де вивчав політику, економіку й філософію.

Під час здобуття ступеня магістра ділового адміністрування у Стенфордському університеті він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Акшаті Мурті – донькою Нараяни Мурті, індійського мільярдера та співзасновника гіганта ІТ-послуг Infosys. Подружжя виховує двох доньок.

Ріші Сунак прийшов у політику 2010 року, 2015-го – став парламентарем від Консервативної партії Ричмонда. Вже 2018 року він обійняв посаду молодшого міністра в уряді Терези Мей.

У лютому 2020 року став міністром фінансів, обійнявши посаду всього за декілька тижнів до початку кризи внаслідок пандемії Covid-19.

Через чотири місяці, у липні 2022 року, він пішов з посади на тлі незгоди з політикою тодішнього прем’єра Бориса Джонсона.

Після відставки Джонсона Сунак висувався на посаду прем'єр-міністра та активно критикував підхід опонентки Ліз Трасс щодо вирішення економічної кризи.

Чи варто Україні розраховувати на підтримку Великої Британії на чолі з новим прем'єром

24 серпня 2022 року, в День Незалежності України, Ріші Сунак звернувся до українців та запевнив у беззастережній підтримці й допомозі з боку Великої Британії.

"Ми продовжимо підтримувати ваших хоробрих бійців, щоб захистити ваших громадян, ми продовжимо надавати гуманітарну допомогу, щоб забезпечити вам доступ до ліків та їжі, і ми продовжуватимемо давати притулок вашим близьким, поки вони не зможуть безпечно повернутися додому і спати спокійно. І коли вони це зроблять, я обіцяю, що Сполучене Королівство буде другом на все життя і допоможе Україні перетворитися на квітучу, амбітну та прогресивну країну, якою ви є", – заявив тоді Сунак.

On this poignant Ukrainian Independence Day, know that the people of the United Kingdom will always remain by your side.



У цей болісний День Незалежності України знайте, що народ Сполученого Королівства завжди буде поруч з вами.https://t.co/ujAUxi2ybB pic.twitter.com/r2Acsr8X5H — Rishi Sunak (@RishiSunak) August 24, 2022

Напередодні минулих виборів прем'єра Великої Британії Сунак запевнив, що якщо його оберуть головою уряду, його першою закордонною поїздкою стане візит до столиці України.

Напередодні виборів лідера Консервативної партії та, відповідно, прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунак обіцяв зберегти зовнішньополітичний курс експрем’єра Бориса Джонсона та збільшити допомогу Україні у протидії російській агресії.

Він також обіцяв прискорити ухвалення законів, які дозволять встановити контроль над нерухомістю російських олігархів та продати її, щоб надати Україні ще більше зброї та техніки.

23 жовтня у своєму Twitter він похвалив Бориса Джонсона за потужну підтримку України та протидію Росії. Тобто Сунак не змінив позицію щодо питання підтримки України.

1/ Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine roll-out.



He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine.



We will always be grateful to him for that. — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022

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