Ріші Сунак зустрінеться з Джо Байденом у Північній Ірландії: відома дата

Зустріч приурочена до 25-річчя з моменту підписання Белфастської угоди, що поклала край багаторічному збройному конфлікту в Північній Ірландії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Північній Ірландії 11 квітня. Візит американського президента приурочений до 25-річчя з моменту підписання Белфастської угоди, що поклала край багаторічному збройному конфлікту в Північній Ірландії.

Про це пише Daily Mail.

У пресслужбі британського прем'єра зазначили, що Сунак привітає Байдена, коли той зійде з борту Air Force One.

У середу, 12 квітня, прем'єр Британії влаштовує урочисту вечерю на честь річниці.

Посприявши укладенню угоди 1998 року, Сполучені Штати залишаються впливовим голосом у політиці Північної Ірландії і намагаються захистити ситуацію в регіоні від зростання напруження, спричиненого виходом Британії з ЄС.

У березні британська розвідувальна служба MI5 заявила про підвищення рівня загрози в Північній Ірландії внутрішнього тероризму до "серйозного", що означає високу ймовірність атак, хоча цей крок не був пов'язаний з річницею.

Белфастська угода – мирна угода з метою припинення конфлікту в Північній Ірландії, укладена 10 квітня 1998 року між урядами Республіки Ірландії та Великої Британії, закріплена головними партіями Північної Ірландії.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що наразі переговори про припинення вогню між Україною та Росією неможливі.

Читайте також: